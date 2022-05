Kein «Finalissima»-Training: Topskorer Spadanuda muss in den Zivilschutz ++ FCA-Aufstiegs-Goali von 2013 wird in Zypern ausgezeichnet

Am Samstag steigt die Finalissima-Party im Brügglifeld: Ein Punkt braucht der FC Aarau gegen Vaduz zum Aufstieg in die Super League. Tickets, Publicviewing, letzte News zum Spiel: In unserem Ticker bleiben Sie über die aktuellen Geschehnisse rund um den FCA auf dem Laufenden.