Jurendic selbst hütet sich vor Prognosen, bleibt auf dem Boden der Realität und schaut von Spiel zu Spiel: „Wir haben aus den fünf Partien in der Rückrunde neun Punkte geholt“, sagt er. „Das ist ein guter Wert. In Zukunft muss es uns gelingen, in den Auswärtsspielen die gleiche Stabilität hinzubringen wie im Brügglifeld.“

Bilanz soll aufpoliert werden

So geht es für die Aarauer heute Abend gegen Rapperwil-Jona darum, die schwache Auswärtsbilanz zu verbessern. In den zehn Spielen in der Fremde in dieser Saison gab es einen Sieg, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen.

Eine miserable Bilanz! Bleibt die Hoffnung, dass diese Bilanz heute Abend beim FC Rapperswil-Jona aufpoliert wird. Mit einer weiteren Niederlage in der Fremde würden sich die Diskussionen um einen Platz in den Top 5 erledigen.​