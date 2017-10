Im Sommer läuft Ihr Vertrag aus. Es gibt dann zwei Szenarien: Entweder Sie verlassen die Komfortzone. Oder Sie bekennen sich zum FC Aarau und riskieren, den Ruf des Nesthockers nie ganz loszuwerden.

Marco Thaler: Etwas zugespitzt läuft es darauf hinaus. Klar ist der FC Aarau ein Stück weit Komfortzone, weil mein Stellenwert in der Mannschaft hoch ist und ich, solange ich gesund bin, gute Chancen auf einen Stammplatz habe. Gleichzeitig bin ich mein strengster Kritiker und messe mich nicht am Challenge-League-Durchschnitt, sondern an unseren besten Spielern – und die haben Super-League-Format.

Es gibt Spieler, die haben den Absprung aus der Komfortzone verpasst und ihr Potenzial nie entfaltet.

Ist Aarau nur Komfortzone? Ohne das negativ zu meinen: Für mich ist der FC Winterthur ein typischer Challenge-League-Klub, er gehört einfach in diese Liga, niemand erwartet den Aufstieg. Das ist in Aarau anders, die Ambitionen sind gross, langfristig wird der Aufstieg erwartet. Im «Chill-Modus» sind diese Ziele nicht zu erreichen.