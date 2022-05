Die besten Ruedi-Kuhn-Momente im FCA-Talk sehen Sie in diesem Video. Tele M1 / Carin Camathias

FC Aarau Reporterlegende Ruedi Kuhn tritt ab – und Sie können ihn im FCA-Talk beerben Fast 40 Jahre hat er den FC Aarau journalistisch begleitet. Er hat gelitten und gefeiert. Nun ist die Zeit von Ruedi Kuhn als Sportjournalist vorbei, er wird pensioniert. Beim FCA-Talk entsteht dadurch eine Lücke. Können und wollen Sie diese füllen? Beweisen Sie es uns mit einem Video.

Sie wollten schon immer einmal vor der Kamera stehen? Sie sind ein grosser Fussballfan und sind Experte, Expertin, wenn es um den FC Aarau geht? Dann ist das Ihre Chance. Bewerben Sie sich für den FCA-Talk.

Ruedi Kuhn hat bald seinen letzten Auftritt im FCA-Talk. Sandra Ardizzone

Was müssen Sie dafür tun? Gar nicht viel.

Nehmen Sie ein Video mit Ihrem Handy auf – am besten im Querformat. In maximal drei Minuten äussern Sie sich zu einem aktuellen Thema rund um den FC Aarau.

Das Video laden Sie im dafür vorgesehenen Formular auf dieser Seite hoch. Es befindet sich am Ende dieses Beitrags. Mit dem Hochladen respektive dem Einsenden des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass wir dieses auf unseren Webseiten zeigen – beispielsweise bei einem User-Voting.

Einsendeschluss ist der 25. Mai 2022.

Sollten Sie in die Endauswahl kommen, findet in der Woche vom 13. Juni 2022 ein Casting im Medienhaus von CH Media in der Aarauer Telli statt. Sie sollten daher in dieser Kalenderwoche für ein rund zweistündiges Casting verfügbar sein.

Und: Unter allen Teilnehmenden, die ein Video einsenden, verlosen wir 10 Original-Trikots des FC Aarau.

Was passiert, wenn Sie gewinnen? Sie treten in unregelmässigen Abständen in unserem Format «FCA-Talk» auf und diskutieren als Fan und Fussballexperte mit.

Sie haben jeweils am Donnerstag zu Bürozeiten 1-2 Stunden Zeit, um in Aarau ins TV-Studio zu kommen.

Sie erhalten eine Spesenentschädigung.

Und was muss der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Ruedi Kuhn mitbringen? Der Experte beantwortet diese und weitere Fragen gleich selbst – im untenstehenden Video:

Ruedi Kuhn und seine Tipps für seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger. Stephan Weber