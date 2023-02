FC-Aarau-Podcast Wurst oder Wadenbeisser? Der Podcast «Stehplatz Brügglifeld» stellt dem FC Aarau die Gretchenfrage Diese Niederlage in Lausanne ist schwer zu verdauen, der FC Aarau liegt nun bereits zehn Punkte hinter der Spitze. Ist deshalb nun alles schlecht und die Situation beim FC Aarau hoffnungslos? Viva und Dömer analysieren die Lage im Podcast «Stehplatz Brügglifeld».

Allen Njie spielt in Coach Smiljanics Mittelfeld momentan keine Rolle - ein Fehler? Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Mittelfeld-Abräumer Allen Njie spielt in Coach Smiljanics Team gerade nicht die erste Geige, die Probleme in der Defensive sind doch noch nicht behoben, gegen Yverdon am Freitag im Brügglifeld muss dringend ein Sieg her. Warum Dömer trotzdem gelassen bleibt, obwohl sogar die «Scharfe Kurve» einen neuen Namen hat, erfährst du in der neusten Folge.

Den Podcast «Stehplatz Brügglifeld» gibts alle zwei Wochen – hier als Audiofile oder überall, wo es Podcasts gibt.

Wurst oder Wadenbeisser? Stehplatz Brügglifeld Hören