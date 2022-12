Challenge League Fehlerhafte Abwehr und wirkungslose Offensivkräfte: Die FCA-Noten zur 1:3-Niederlage gegen Vaduz Hinten lenken zwei spielentscheidende Patzer das Spiel in die falschen Bahnen und vorne entwickelt die hochgelobte Offensive keine Durchschlagskraft. Die Spieler des FC Aarau in der Einzelkritik.

Simon Enzler, Torhüter.

Simon Enzler, Note 3,5

Der erste Schuss auf seinen Kasten war gleich ein Tor. Den Gegentreffer konnte man dem Schlussmann aber nicht ankreiden. Und auch der zweite richtige Vaduzer Abschluss war drin. Da sah Enzler aber nicht besonders gut aus: Der Ball kam zwar abgefälscht, war aber nicht platziert und eher gemächlich im Tempo. Beim 1:3 dann ohne Chance aus kurzer Distanz.

Raoul Giger, Rechtsverteidiger.

Raoul Giger, Note 3,5

Trat offensiv nicht so in Erscheinung wie auch schon, im Passspiel sehr fehlerhaft. Vor dem 1:2 liess er seinen Gegenspieler auf der rechten Seite gewähren und schaffte so den entscheidenden Raum für den Torschuss. Insgesamt kein guter Auftritt des Rechtsverteidigers.

Léon Bergsma, Innenverteidiger.

Léon Bergsma, Note 4

Das Auffälligste an seinem Auftritt in der ersten Halbzeit war die schwarze Carbonmaske im Gesicht. Machte bei den Gegentoren nicht die beste Figur, auch wenn ihm nicht die Hauptschuld anzulasten war. Beim Rückstand wurde er im zweiten Umgang als Passeur für das offensive Spiel gebraucht. Diese Aufgabe löste der technisch Hochbegabte einwandfrei. Rettete in der Schlussphase zweimal in höchster Not. Auch er hatte seine Mühe an diesem Abend.

Jan Kronig, Innenverteidiger.

Jan Kronig, Note 3

In der ersten Halbzeit eine Präsenz in der Abwehr. Kluge Interventionen und gute Antizipation, so dass es wirkte, als sei er seinen Gegenspielern gedanklich einen Schritt voraus. Dann aber wie ausgewechselt: Vor dem 1:3 nicht auf der Höhe, als er übertölpelt wurde und den Ball im Strafraum leichtfertig an den Gegner verlor. Beim Gegentreffer zum 1:2 zuvor fälschte er den Torschuss ab. Diese beiden spielentscheidenden Aktionen wogen schwer und sorgen für die deutlich ungenügende Note nach den ansprechenden ersten 45 Minuten.

Bastien Conus, Linksverteidiger.

Bastien Conus, Note 3,5

War bemüht und hatte Offensivdrang, wirkte bei vielen Aktionen aber unglücklich und überhastet. Kurz nach der Pause hätte sein Schuss das Spiel in andere Bahnen lenken können, doch der Ball strich am Pfosten vorbei. Defensiv wiederholt mit Problemen.

Kevin Spadanuda, rechtes Mittelfeld.

Kevin Spadanuda, Note 4

Probierte, mit seinen Finten und Wacklern die dichte Fünferabwehr der Vaduzer aufzuweichen, blieb dabei aber erfolglos. Wiederholt spitzelten ihm die gegnerischen Verteidiger den Ball vom Fuss. Ohne Durchschlagskraft, nahm Schüsse aus ungünstigen Positionen.

Olivier Jäckle, zentrales Mittelfeld.

Olivier Jäckle, Note 4

War nicht das Metronom, das den Takt der Partie verändern konnte, wenngleich im Passspiel meistens sicher. Seine langen Bälle sorgten angesichts der massierten Vaduz-Abwehr aber kaum für Raumgewinn. Von ihm ist mehr zu erwarten.

Allen Njie, zentrales Mittelfeld.

Allen Njie, Note 4

Sein direkter Gegenspieler Rahimi erzielte das Führungstor nach einem Freistoss. Offensiv in der ersten Halbzeit der auffälligste Aarauer. Seine Ballbehandlung und die wuchtigen Vorstösse waren schön anzuschauen. In der zweiten Halbzeit dann unauffällig und früh ausgewechselt.

Donat Rrudhani, linkes Mittelfeld.

Donat Rrudhani, Note 4,5

Ein Aktivposten in der ersten Halbzeit. Beweglich im Angriff, mit Ideen, wenn das Spiel ansonsten zerfahren war. Starker Abschluss zu Beginn der zweiten Halbzeit, auch danach der Mann mit den gefährlichsten Abschlüssen. Doch wie seine Kollegen ohne Fortune.

Mickael Almeida, hängende Spitze.

Mickael Almeida, Note 3,5

Gut ins Spiel eingebunden, vielerorts im vorderen Drittel anzutreffen, beliebter Partner bei Doppelpässen. Was fehlte, war das, was einen Stürmer eben auch ausmacht: die guten Torchancen. Noch besser wäre gewesen: ein Tor.

Shkelzen Gashi, Stürmer.

Shkelzen Gashi, Note 4

Der Captain schlug viele Flanken – die meisten landeten in den Armen von Vaduz-Keeper Büchel. Behielt beim Elfmeter zum 1:1 die Nerven. Trat ansonsten vor allem verbal in Erscheinung bei vielen Nickligkeiten mit dem Gegner. So war Gashi auch bei der roten Karte gegen den Vaduzer Simani einer der beiden Hauptprotagonisten (Gashi kriegte den Kopfstoss ab). In seiner Kernkompetenz, der Offensive, aber nahezu wirkungslos.

Liridon Balaj, Mittelfeldspieler.

Liridon Balaj, keine Note

Kam in der 63. Minute für Bastien Conus ins Spiel. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Silvan Schwegler, Mittelfeldspieler.

Silvan Schwegler, keine Note

Kam in der 63. Minute für Allen Njie ins Spiel. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Marco Aratore, Mittelfeldspieler.

Marco Aratore, keine Note

Kam in der 74. Minute für Raoul Giger ins Spiel. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Randy Schneider, Mittelfeldspieler.

Randy Schneider, keine Note

Kam in der 85. Minute für Kevin Spadanuda ins Spiel. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.