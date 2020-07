FC Aarau im Sinkflug: Schock für Spadanuda und Trainer Kellers Mitleid für Schneuwly

Zwei Unentschieden gegen Vaduz (1:1) und Chiasso (2:2) und drei Niederlagen gegen Winterthur (2:3), Stade Lausanne-Ouchy (1:3) und Wil (1:3): Die Bilanz von Keller ist ernüchternd. Nach dem verlorenen Spiel in Wil sorgten ein Schockerlebnis für Kevin Spadanuda und eine spezielle Aussage des FCA-Trainers für Gesprächsstoff.

Kellers berührende Worte für Schneuwly

«Dass sich ein Klassestürmer und Goalgetter wie Marco Schneuwly so schwer tut mit dem Tore-Schiessen ist sehr speziell», sagt Keller. «Ich kann das nicht verstehen. Marco tut mir echt leid.» Ironie des Schicksals; Schneuwly erzielte beim 1:3 gegen Wil das einzige Tor der Aarauer. Es war sein siebter Saisontreffer. Am nächsten Sonntag beendet der 35-jährige FCA-Stürmer seine aktive Karriere mit dem Auswärtsspiel in Schaffhausen und wird Talentmanager beim FC Luzern.