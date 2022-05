FC Aarau Frédéric Page wird Gesamtleiter der Aarauer Junioren-Abteilung Frédéric Page kehrte vor einem Jahr zum FC Aarau zurück, nun erfährt er einen beruflichen Aufstieg: Der 43-Jährige übernimmt die Gesamtleitung des Nachwuchsbereichs.

Frédéric Page, hier noch in Xamax-Kluft bei einem Fototermin in Suhr, trägt bei den Junioren des FC Aarau künftig eine grössere Verantwortung. Chris Iseli / SPO

Frédéric Page wird per 1. Juli die Gesamtleitung für den Aarauer Juniorenbereich übernehmen. Das gibt der FC Aarau am Donnerstag in einer Mitteilung mit.

Der 43-jährige Page, in Menziken geboren, spielte von 1996 bis 2003 und zwischen 2007 und 2009 für den FCA und bestritt insgesamt 222 Einsätze. Vor einem Jahr kehrte Page zu seinem Ex-Klub zurück und übernahm die neu geschaffene Stelle als Leiter Administration im Nachwuchs. Nun steigt er nach einem Jahr beruflich auf.

Page war der Wunschkandidat von FCA-Sportchef Sandro Burki. Marc Schumacher / freshfocus

Die neue Rolle als Nachwuchs-Gesamtleiter in Aarau kommt nicht überraschend. Schon vor wenigen Wochen liess Sportchef Sandro Burki verlauten, dass Page sein Wunschkandidat für den Posten sei. Am Donnerstag sagt Burki in der FCA-Mitteilung: «Es freut mich sehr, dass wir mit Frédéric Page eine Ideallösung für die Gesamtleitung des Nachwuchsbereiches präsentieren dürfen. Er bringt alle Voraussetzungen mit, welche es für diese anspruchsvolle Aufgabe braucht. Gemeinsam wollen wir einige Projekte in Angriff nehmen, um die Professionalisierung im Nachwuchsbereich weiter voranzutreiben.»

Einen vergleichbaren Job hatte Page bereits bei Neuchâtel Xamax. Bei den Westschweizern trug er als Geschäftsführer der «Fondation Gilbert Facchinetti» während sieben Jahren die Verantwortung für den Nachwuchsbereich.

Zwei neue Stellen im Nachwuchsbereich sind frei geworden

Bei der Organisation der Juniorenabteilung des FC Aarau wird es nach Jahren der Kontinuität zu weiteren Veränderungen kommen. Vor einem Monat wurde bekannt, dass mit Sven Christ der Technische Leiter des sogenannten «Team Aargau» sowie mit Sven Lüscher der bisherige U18-Trainer den Verein verlassen werden. Christ übernimmt eine Stelle im Nachwuchsbereich des Schweizerischen Fussballverbandes, Lüscher wird neuer Chefcoach bei Challenge-League-Absteiger Kriens.

Die freigewordenen Stellen indes sind heiss begehrt. Burki sagte kurz nach den kommunizierten Abgängen von Christ und Lüscher: «Wir haben schon enorm viele Bewerbungen für die Jobs erhalten. Jetzt müssen wir uns bald entscheiden, wie wir uns für die nächsten Jahre aufstellen wollen.» Fortsetzung folgt.