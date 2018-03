12.03.2018: Auswärtspartie gegen das zweitplatzierte Basel. Die Klassenverhältnisse scheinen klar aufgeteilt. Trotzdem halten die Aarauerinnen stark mit, können in der zweiten Halbzeit gar noch den Ausgleich schaffen. Doch wieder stehen sie am Ende mit leeren Händen da und verlieren 1:2. Mindestens ein Punkt hätte man hier holen müssen.

21.03.2018: Auswärtspartie auf dem Niederhasli gegen GC. Man führt nach bereits 16. Minuten mit 2:0 – eine ungewohnte Situation. Zur Pause steht es 2:1 zugunsten der Aarauerinnen. In der zweiten Halbzeit aber verliert man sich, kassiert kurz vor Schluss das Gegentor zum 2:3. Hier hätte man drei Punkte holen sollen.

5 Punkte vergeben

In der Summe haben die Aarauerinnen in den letzten fünf Partien ganze fünf Punkte verschenkt. Fünf Punkte, mit denen man nun vor Yverdon stehen würde. Aber eben nur würde. Was den Aarauerinnen fehlt ist die Siegermentalität, der Killerinstinkt. Seid ihr überhaupt bereit, in der NLA zu bleiben? Wollt ihr es wirklich?

Falls ja, dann müssen am Samstag gegen Lugano Punkte her. Zeit bleibt nicht mehr viel, um die drei Punkte auf Yverdon aufzuholen. Nach Lugano kommt YB – und dann schon das Direktduell gegen Yverdon. Und darauf zu hoffen, dass die Waadtländerinnen bis dahin keine Punkte holen, wäre falsch.

Andere Vorbereitung

Am Freitagabend soll kein Training stattfinden. Immerhin kein physisches Training. Trainer Andreas Zürcher plant mit der Mannschaft zusammen zu sitzen und sich über die mentale Einstellung zu unterhalten. «Uns fehlt es nicht an spielerischer Klasse. Das Problem liegt bei uns im Kopf», so der Trainer.

Nun muss die Zeit genutzt werden, um den Kopf zu stärken, die Siegermentalität zu finden und die wichtigen Punkte nach Aarau zu bringen.

Die beiden bisherigen Saisonduelle gegen Lugano verliefen nach demselben Muster. Man hielt lange mit, kassierte jedoch zweimal kurz vor Schluss ein Tor und ging als Verlierer vom Feld. Unnötige Gegentore am Ende des Spiels. Unnötige Punktverluste. Punktverluste, ohne die man jetzt vor Yverdon stehen würde. Aber eben nur würde.