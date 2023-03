FC Aarau Frauen «Uns hat Mut gefehlt»: Red Boots missglückt Revanche gegen die FC St. Gallen Frauen – sie verlieren unverdient 0:1 Nach der Cupniederlage am letzten Samstag waren die St. Gallerinnen wieder zu Gast im Schachen. Wieder muss sich der FCA geschlagen geben und hat mit 0:1 verloren.

Aarau war das deutlich dominantere Team an diesem Nachmittag. Andy Mueller / freshfocus

Die Gesichter der Aarauerinnen nach dem Schlusspfiff sagten bereits viel über die Partie gegen die St. Gallen Frauen aus. Während 90 Minuten waren die Red Boots durchzogen, die überlegenere Mannschaft. Am Schluss verloren sie aber trotzdem mit 0:1.

Eine Woche zuvor standen sich die Frauen des FC Aarau und des FC St. Gallen im Cup-Viertelfinal gegenüber. Die Partie auf heimischen Kunstrasen lief aber nicht nach Wunsch der Red Boots. Sie verloren klar mit 3:0 und die Cupträume platzten. St. Gallen qualifizierte sich dank des Sieges für den Halbfinal.

Fehlende Chancen trotz Überlegenheit auf dem Rasen

Nun stand diesen Samstag das Meisterschaftsspiel zwischen den beiden Superligisten an und die Red Boots hatten die Chance auf eine Revanche. Aarau zeigte anders als beim Cupspiel eine komplett konträre Partie. Sie kämpften um jeden Ball und zeigten längere offensive Phasen. Mit ihrer überlegenen Taktik sorgten sie dafür, dass sich die erste Halbzeit mehrheitlich in der gegnerischen Zone abspielte. Was aber fehlte, waren die grossen Chancen und vor allem ein Tor.

Dass die Red Boots überlegen waren, zeigten auch die Gelben Karten der Gäste. Denn die St. Gallerinnen versuchten das offensive Spiel der Heimmannschaft mit allen Mitteln zu stoppen und holten sich dabei drei Gelbe Karten.

Wenn es einmal zu einer Kontersituation der Ostschweizerinnen kam, waren die Verteidigerinnen des FCA schon an Ort und Stelle. Sie eroberten den Ball wieder zurück und machten dort weiter, wo der Konter sie stoppte. Zwar spielten die Red Boots auch beim Cupspiel bis zur Halbzeit ein Unentschieden, anders als beim jetzigen Meisterschaftsspiel hatten sie wenig gute Phasen im Spiel.

Frischer Wind brachte Führung der Gäste

St. Gallen wurde in der ersten Halbzeit eher in die Defensive verknurrt. Trotzdem führten sie dort innert drei Minuten vier Eckbälle aus. Im zweiten Abschnitt des Spiels kamen die Gäste immer mehr in die gegnerische Zone. Nachdem die Ostschweizerinnen in der 61. Minute gleich drei Wechsel vornahmen, folgte frischer Wind in ihr Spiel. Dieser Wind war spürbar. Denn während eines Angriffs zwei Minuten später gelang ihnen das 1:0.

Die St. Gallerinnen gewannen knapp mit 1:0. Andy Mueller / freshfocus

Eigentlich hätten die Aarauerinnen mit ihrem Pressing und dem offensiven Spiel in der Führung liegen müssen. Doch die Realität zwar eine andere. So führte St. Gallen mit 1:0. Dazu kam, dass die Uhr auf der Anzeigetafel gefühlt im Tempo eines Ferraris in Richtung der 90. Minute raste.

Aarau presste immens und zeigte kurz vor Schluss gleich mehrere Abschlüsse vor dem Tor. Auch in der Nachspielzeit war der Ball mehrheitlich im Besitz der Heimmannschaft. Dies reichte aber nicht mehr, die Partie auszugleichen. Der FCA verlor das Spiel knapp und unverdient mit 0:1.

FC Aarau Frauen Trainer Charly Grütter. Hans Riegler

Ganz unverdient sei die Niederlage jedoch nicht gewesen, sagt Trainer Charly Grütter. «Es ist trotzdem schade, dass wir verloren haben.» Für den Trainer waren die St. Gallerinnen technisch das bessere Team. Denn beim einzigen Torschuss der Gäste in der zweiten Halbzeit gelang ihnen der Treffer zum 1:0.

«Uns hat Mut gefehlt», sagt er einsichtig. Das reiche gegen solche Teams wie St. Gallen nun eben nicht. Trotzdem sei es eine Verbesserung gegenüber der Cup-Partie vom letzten Samstag gewesen.