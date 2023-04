FC Aarau Frauen «Man darf nicht so dumme Fehler machen wie wir»: Missglückte Playoff-Hauptprobe der Red Boots Die FC Aarau Frauen verlieren das letzte Spiel in der Vorrunde mit 1:6 gegen Servette. In zwei Wochen stehen die Aarauerinnen und die Leaderinnen aus Genf in den Playoffs gegenüber.

Sie machte die entscheidende Vorlage für den Anschlusstreffer: Simona Petkova. Bild: Soraya Sägesser

Mit zwei Treffern hinten drin starten die Aarauerinnen vor der Pause ihre Aufholjagd. Während sie vorher über weite Teile läuferisch langsamer waren, verdoppelten sie nun ihr Tempo und wurden belohnt. Simona Petkova sprintet an der rechten Seitenlinie in Richtung Tor und passt in die Mitte. Dort wartet Anida Mujela und gibt mit ihrer Fussspitze dem Ball den letzten Stoss. Eine winzige Berührung hat gereicht, um die Red Boots wieder zurück ins Spiel zu bringen.

Letztendlich hat die Aufholjagd vor der Pause nichts genützt. Denn sobald die Aarauerinnen wieder aus der Kabine kamen, war die Luft draussen. Der Kampfgeist und der Glaube an den Sieg, oder mindestens ein Unentschieden, blieb in der Garderobe zurück. «Vor der Pause haben wir noch daran geglaubt, nach dem weiteren Gegentreffer habe ich das Gefühl gehabt, wir glauben nicht mehr daran», sagt Trainer Charly Grütter in seinem Fazit nach dem Spiel.

Servette ist eine Klasse besser, sagt nicht nur Grütter sondern auch die Tabelle. Die Genferinnen schliessen die Vorrunde auf dem ersten Platz ab. Die Aarauerinnen hingegen auf dem achten Platz. Das heisst: In der ersten Playoff-Runde treffen die Aarauerinnen auf Servette.

Um Welten besser als beim letzten Spiel

Die Red Boots starteten mit einem jungen Kader in das letzte Spiel der Vorrunde. Bereits nach sechs Minuten mussten sich die Gäste gegen die Leaderinnen aus Genf geschlagen geben. Aarau kommt erst nach Minuten durch eine Flanke von der bulgarische Nationalspielerin Petkova in Tornähe. Nach dieser Aktion wurden die Red Boots mutiger.

Sie pressten und brachten die Bälle immer mehr vors gegnerische Tor. Die gefährlichen Abschlüsse blieben jedoch aus, trotzdem war ihr Spiel um Welten besser, als in der letzten Partie gegen Luzern.

Trotz ihrer Druckphase doppelten die Genferinnen mit einem weiteren Tor nach. Während Aarau kurzerhand das Spiel in ihre Hände nehmen wollte, kam Servette in der zweiten Halbzeit wieder mit ihrem Spielplan zurück. Sie nützten ihre Standardsituationen aus und skorten weiter. Grütter sagt: «Man darf nicht so dumme Fehler machen wie wir.» Er betont dabei nicht nur die dummen Fehler, sondern auch die dummen Tore, die Aarau erhielt.

Als Beispiel: Ein Ball ging nach einem Eckball in die Beine der Aarauer Verteidigung und dann ins eigene Tor. Ein weiterer Ball ging nach einem Penalty ins Netz. Zwischendurch versuchten die Gäste Akzente vor dem Tor zu setzen, jedoch erfolglos. Am Schluss müssen sich die Red Boots in dieser Playoff-Hauptprobe mit 1:6 geschlagen geben und warten nach drei Niederlagen weiter auf einen Sieg.