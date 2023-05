FC Aarau Frauen Kurz vor dem Saison-Aus: Die Red Boots verlieren das erste Playoff-Spiel mit 0:4 Die Niederlage ist absehbar gewesen. Gegen die Leaderinnen aus Genf können die FC Aarau Frauen nicht viel richten. Zwar ist das Resultat bitter, ein positiver Aspekt gibt es für die Red Boots dennoch.

Lange Gesichter bei Aarau: Bereits zum dritten Mal müssen sie sich gegen Servette geschlagen geben. Bild: Toni Lüscher

Kurz vor Schluss ist das Spiel mit einem Rückstand von 0:4 für Aarau längst gelaufen. Dennoch drehen sie gegen Genf nochmals auf. Sina Reinschmidt sprintet an der rechten Seitenlinie ganz nach vorne. Mit einer Flanke bringt sie den Ball vors Tor, doch Hilfe von ihren Mitspielerinnen ist dort Fehlanzeige.

Minuten später hat Annika Rothen das erste Tor für die Red Boots auf dem Fuss. Doch sie trifft den Ball nicht richtig und vergibt die Chance. Die letzte Präzision fehlt. Immer wieder war die Heimmannschaft nahe an einem Treffer, scheiterte aber abermals an sich selbst.

100-prozentiger Glaube fehlt bei Aarau

«Wir haben den entscheidenden Pass nicht sauber gespielt», sagt FCA-Trainer Charly Grütter nach dem Spiel. Aus seiner Sicht liege dies am Glauben, der nicht immer zu hundert Prozent in den Köpfen seiner Spielerinnen war. Wo der Glaube manchmal fehlte, war dafür der Kampfgeist präsent. Aarau drückte auch noch voll auf das Gaspedal, als die Partie längst entschieden war.

Auch Grütter hob den Kampfgeist des Teams hervor. Sie hätten immer gekämpft und eine engagierte Leistung gezeigt. «Servette ist besser als wir, das müssen wir akzeptieren.» Beide bisherigen Saisonduelle gegen die Genferinnen verlor Aarau – zuletzt vor zwei Wochen.

Dass Genf das bessere Team war, zeigte nicht nur den ersten Tabellenplatz, sondern auch den Start in die Partie. Kaum waren drei Minuten gespielt, netzten die Gäste bereits ein. Für Aarau ein Fehlstart. Doch wie so oft in dieser Saison liessen sich die Red Boots nicht unterkriegen. So einfach wollten sie es den Gästen im Schachen nicht machen. Trotz eines viel jüngeren Kaders, versuchte Aarau stets das Spiel der Genferinnen zu stören.

Zweimal Glück dank dem Lattenkreuz

Meist konnte sich Servette in dieser Partie behaupten. Auch in der 31. Minute, als Daina Bourma zum zweiten Mal Lorena Barth bezwang. Die Torhüterin kam bei gewissen Aktionen zwar zu weit aus dem Tor und gefährdete sich selbst, bei den Gegentreffern hatte sie aber wenig Chancen. Eher wären die Tore defensiv verhinderbar gewesen. Das Lattenkreuz verhalf den Aarauern an diesem Nachmittag zusätzlich.

Nicht nur das Lattenkreuz stoppte die Gäste von mehr Toren. Auch die 16-jährige Torhüterin Barth. Auf sie war an diesem Nachmittag ein Augenmerk zu legen. Denn sie zeigte ein paar starke Paraden. Und von diesen musste sie einige präsentieren. Denn die Genferinnen waren in Torlaune. Sobald Servette ihr Pressing erhöhten, verstrickte sich die Abwehr der Red Boots in Fehler. Und dann wurde es gefährlich.

Die Stärke von Genf ist wie beim letzten Spiel ihre weiten Bälle. Mit ihrer Präzision haben sie mehr Passgenauigkeit und dadurch mehr Ballbesitz. Auch in der Abwehr waren sie stark aufgestellt. Sie liessen die Aarauerinnen kaum zum Abschluss. Erst gegen Ende der Partie wurden die Red Boots gefährlich - doch es brachte nichts mehr. Aarau verlor zum vierten Mal in Folge. Nächste Woche findet das Rückspiel dieser Playoff-Serie statt.