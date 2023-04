FC Aarau Frauen Fussball-Romantik in Yverdon: Die Red Boots gewinnen erneut und sichern sich den Ligaerhalt Die FC Aarau Frauen gewinnen auswärts in Yverdon mit 3:0. Dank dieses Siegs sind sie neu auf dem siebten Platz der Tabelle und dürfen auch nächste Saison in der höchsten Schweizer Frauenliga spielen.

Joy Steck brachte die Aarauerinnen in Führung. Foto: Michalel Wuertenberg

Erst nach knapp einer halben Stunde kommen die FC Aarau Frauen zur ersten guten Chance. Celia Hofer prüft die Yverdon-Torhüterin, welche sehr weit aus ihrem Tor kommt. Wenige Sekunden später nochmals eine ähnliche Situation. Die Torhüterin Gilliane Roch geht erneut zu weit aus dem Tor heraus. Dieses Mal kann sie aber die Situation nicht mehr klären. FCA-Stürmerin Joy Steck schiesst im spitzen Winkel ins Tor und bringt die Red Boots in Führung.

Während die Aarauerinnen noch unter strömenden Regen mit 1:0 führten, erschien später über dem gegnerischen Tor ein Regenbogen. Ein Zeichen des Fussballgotts, dass die FC Aarau Frauen in der höchsten Liga bleiben dürfen? Ja.

Die Red Boots schaffen den Ligaerhalt und einer könnte nicht stolzer auf seine Mannschaft sein: Trainer Charly Grütter. Aus seiner Sicht sei es ein klarer und verdienter Sieg gewesen, sagt er und fügt jedoch hinzu: «Wir hatten Mühe mit dem Rasen.» Denn anders als im Schachen gibt es im Stade Municipal in Yverdon echten Rasen. Die Aarauerinnen versteckten während der Partie aber ihre Mühe.

Verletzungspech bei Fabia Reinschmidt

Nur zu Beginn der Partie brauchten die Red Boots ein wenig mehr Zeit, bis sie ankamen. Die Yverdon Frauen hatten in den ersten zehn Minuten mehr Ballbesitz und profitierten vom Heimvorteil. Tanja Bodenmann nützte einen Fehler der Aarauer Defensive aus und kam dem Tor gefährlich nahe. Fabia Reinschmidt kam im letzten Moment dazwischen und rettete den Ball. Diese Aktion bezahlte sie aber teuer. Denn nachdem sie den Ball ergatterte, stolperte sie und verletzte sich. Auch Bodenmann verletzte sich später in diesem Spiel.

Die Verteidigerin verletzte sich zu Beginn des Spiels. Bild: Soraya Sägesser

Aarau wachte nach dem vorherigen Fehler auf und erhöhte das Tempo. In der 29. Minute gingen sie dann mit 1:0 in Führung. Yverdon spielte zwar körperbetont und zeigte ein gutes Pressing, doch sie kamen selten in gefährliche Nähe des Tors. Wenn sie mal zum Abschluss kamen, stand Lorena Barth zur Stelle. Die 16-jährige Torhüterin machte an diesem Nachmittag ihr Debüt in der Super League. Trotz ihres jungen Alters und der wenigen Erfahrung war sie ein sicherer Rückhalt im Spiel.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Aarau wie auch in den ersten Spielminuten wieder einen kleinen Hänger. Sie liessen zu viele Chancen zu. Als Yverdon einige Minuten später in der eigenen Spielhälfte wieder ihr Spiel aufbauen wollten, geschah ihnen ein Fehler. Bei einer zu kurzen Ballrückgabe einer Yverdon-Verteidigerin schnappte sich Simona Petkova den Ball und schoss das zweite Tor für den FCA. Für die bulgarische Nati-Spielerin ein Kinderspiel. Sieben Minuten später doppelte sie zum 3:0 nach.

Zweiter Sieg in Folge für Aarau

Auch wenn Yverdon nach der vorzeitigen Entscheidung ihre Offensive mit frischem Wind verstärkte, konnten sie am Resultat nichts mehr ändern. Aarau gewann klar und kletterte dank des Siegs auf den siebten Tabellenplatz. Für die Red Boots ist es der zweite Sieg in Folge. Mit den Westschweizern trennten sie sich in der Hinrunde Unentschieden.

Die Aarauerinnen haben den Ligaerhalt nun definitiv erreicht und sind zudem für die Playoffs qualifiziert. Trainer Grütter ist stolz, zeigt aber die sportliche Bodenständigkeit. Er sagt: «Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe.»