Bei den drei Spielen werden rund sechzig Fussballerinnen ihr Können zeigen. Um 10.30 Uhr nimmt der Event mit dem Spiel der U19-Mannschaft gegen die Damen des FC Zürich seinen Lauf. Dabei wird sicher interessant sein, welche der Spielerinnen sich für eine Position in der 1. Mannschaft aufdrängen wird.

Zwischen den Spielen erfahren die anwesenden Gäste Informationen rund um die FC-Aarau-Frauen und das Management.

Um 12.45 Uhr wird ein Meisterschaftsspiel der Coca-Cola-League-(U17)-Mannschaft gegen die C-Junioren von Amicitia Riehen ausgetragen. Dabei spielen die Frauen also gegen gleichaltrige Männer.

Um 14:45 Uhr tritt dann 1. Mannschaft gegen die Ladies des Yverdon Féminin an. Eine Begegnung, die schon in der Aufstiegsspielrunde gespielt wurde. Damals waren beide Mannschaften noch in der NLB und Yverdon überholte die Aarauer Frauen auf der Zielgeraden. Damit hatten sie den FCA-Frauen eigentlich den Aufstieg in die NLA vor der Nase weggeschnappt, doch weil Neuenkirch seine Mannschaft zurückzog, konnten die Aarauerinnen nachrücken. Jetzt kommt es also zur erneuten Begegnung, diesmal mit zwei NLA-Mannschaften. (pd)