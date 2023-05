FC Aarau Frauen «Das waren geschenkte Tore»: Servette schiesst Aarau aus den Playoffs Nach der Niederlage im ersten Playoff-Spiel müssen sich die Red Boots erneut gegen Servette FC Chênois Féminin geschlagen geben. Sie verlieren deutlich mit 1:8.

Die FC Aarau Frauen scheiden in den Playoffs gegen Servette aus. Bild: Soraya Sägesser

Die Aarauerinnen sind mit einem Tor in Rückstand. Sie erhöhen ihr Tempo und flanken den Ball in Richtung Tor. Dort wartet aber nicht etwa eine Stürmerin der Red Boots, sondern die Verteidigung der Heimmannschaft aus Genf. In anderen Spielen würde die Abwehr den Ball aus der Gefahrenzone schiessen, doch nicht an diesem Abend. Es passiert das Gegenteil. Servette-Verteidigerin Thais Hurni befördert den Ball in ihr eigenes Tor. Ausgleich für Aarau.

Sieben, acht, neun Tore fielen im Playoff-Rückspiel. Allesamt erzielten Servette FC Chênois Féminin. Eines davon wurde bekanntlich auf das Konto der Red Boots geschrieben, machte das Resultat von 8:1 aber am Schluss auch nicht schöner.

Zu hohes Resultat

«Das Resultat ist zu hoch», sagt Charly Grütter, Trainer der FC Aarau Frauen nach dem Spiel. Obwohl es so viele Tore gegeben habe, hätte die Torhüterin Noemi Benz einige starke Paraden gezeigt. Trotzdem fügt er hinzu: «Das waren geschenkte Tore.» Doch nicht alles an dieser 1:8-Niederlage war schlecht aus seiner Sicht. Aarau hätte locker in Führung gehen können, sagt er. «Am Schluss war Genf besser.»

Die Partie startete bereits mit einer Druckphase des Heimteams aus Genf. Deshalb war es kaum überraschend, dass sie in den ersten fünf Minuten bereits mehrere Chancen zeigten. Trotzdem ging es 16 Minuten, bis die Genferinnen in Führung gingen.

Aarau glich dank der Hilfe der Genfer Abwehr aus. Die Motivation und der Kampfgeist der Red Boots war nach dem Ausgleich wieder spürbar. Doch Maéva Clémaron machte in der 42. Minute einen Strich durch die Rechnung der Aarauerinnen. Mit ihrem Tor gingen die Genferinnen erneut in Führung. Kurz vor der Pause schossen sie das 3:1.

Kaum eine Chance gegen die Genfer Abwehr

Obwohl sie nach der Pause wieder mit viel Elan auf dem Rasen starteten, drehten die Genferinnen auf. Sie schossen gut alle zehn Minuten ein Tor. Die Red Boots versuchten zwar in der zweiten Halbzeit immer wieder Akzente zu setzen, kamen aber kaum bei der Servette-Abwehr durch. Am Schluss mussten sie sich mit 1:8 geschlagen geben.

Im Playoff-Heimspiel verloren die Red Boots bereits mit 0:4. Mit dieser zweiten Niederlage scheiden sie nun aus, während Genf in der nächsten Runde weiterspielen darf. Die Saison ist trotz dieser zwei Niederlagen aber noch nicht fertig für das Team von Charly Grütter. An den nächsten beiden Samstagen findet die Platzierungsrunde gegen die YB Frauen statt.