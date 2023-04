FC Aarau Frauen «Das war eine Demütigung»: Die FC Aarau Frauen verlieren deutlich mit 0:6 gegen Luzern Die Partie hat fast mit einem Eigentor für den FCL gestartet, endet am Schluss aber mit einer 0:6 Niederlage für Aarau. Die Red Boots müssen nach dieser Schlappe über die Bücher. Trainer Charly Grütter sagt, wo die Probleme sind.

Noemi Benz zeigte einen enttäuschenden Auftritt gegen Luzern. Bild: Soraya Sägesser

Fast zeitgleich mit dem Pausenpfiff schiesst FCL-Stürmerin Sina Cavelti das dritte Tor des Abends und bricht den Aarauer Frauen das Genick. Nach 45 Minuten müssen die Gäste aus Aarau über die Bücher. Denn weder gefährliche Abschlüsse noch eine konstante Abwehr zeigen die Red Boots während 45 Minuten. In der zweiten Halbzeit muss deshalb Besserung her.

Zwar versuchte Trainer Charly Grütter sein Team für den zweiten Abschnitt des Spiels anzufeuern, doch seine Worte kamen bei den Aarauerinnen in der Kabine nicht durch. Die Red Boots kassierten bis zum Schlusspfiff drei weitere Tore. «Das war eine Demütigung», sagt Grütter enttäuscht nach dem Spiel. Ihm fehlten der Power und das Engagement seines Teams. Zwar hätten sie gewusst, dass Luzern einen aggressiven Fussball mit langen Bällen spiele, aber: «Das haben wir nicht ernst genommen.»

Beinahe ein Eigentor des Heimteams

Die Aarauer Frauen spielten sehr passiv und wehrten sich kaum. Dies, obwohl das Spiel nicht schlecht für den FCA startete. Die Luzernerinnen hatten zwar in den ersten Minuten mehr Spielanteil, trotzdem gingen beinahe die Gäste aus Aarau in Führung. Denn bei einem Abstoss der FCL-Torhüterin ging der Ball nicht in die Weite des Spielfelds, sondern trifft in nächster Nähe eine eigene Spielerin. Da der Ball mit derartiger Wucht geschossen wurde, flog dieser wieder rückwärts in Richtung des eigenen Tors. Doch die Heimmannschaft hatte Glück, der Ball ging am Tor vorbei. Die Aktion diente als Weckruf.

Fortan gaben die Luzernerinnen das Tempo in dieser Partie an. Aarau war schlichtweg zu langsam für die Zentralschweizerinnen. Zwar sprinteten sie den Bällen hinterher, doch das Heimteam war mindestens einen Schritt voraus. Deshalb war es wenig verwunderlich, dass Luzern in der 14. Minute mit 1:0 in Führung ging. Ein paar Minuten später doppelt Sina Cavelti nach. Mit diesem Tor startete sie das Schützenfest der Luzernerinnen und ihren persönlichen Traumabend.

Hattrick für Luzern-Stürmerin

Denn Cavelti schoss an diesem Abend noch zwei weitere Tore und verliess das Spiel mit einem Hattrick in der Tasche. Doch auch nach der Einwechslung von Cavelti spielten die Luzernerinnen weiter mit Torlaune. Die Aarauerinnen kamen kaum über das Mittelfeld heraus. Wenn sie sich Mal in der Nähe des gegnerischen Strafraums positionieren konnten, verloren sie entweder die Bälle oder machten sie sich das Leben selbst schwer. Zwar schafften sie einige wenige Abschlüsse aufs Tor, verloren am Schluss dennoch mit 0:6.

Aarau muss sich nach der Niederlage am Wochenende gegen die FC Zürich Frauen ein zweites Mal geschlagen geben. Weshalb die Aarauerinnen aber eine derart hohe Klatsche gegen Luzern erhielten, weiss auch der Trainer nicht. Zumal die Red Boots in der Hinrunde die Zentralschweizerinnen mit 3:1 schlugen. Grütter zieht aber ein enttäuschendes Fazit: «Wenn du nicht bereit bist alles zu geben, bist du in der AWSL falsch.»