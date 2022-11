FC Aarau Frauen Chancenlos gegen die Leaderinnen: FC Aarau Frauen verlieren klar mit 0:4 gegen Servette Die FCA-Frauen verlieren auf heimischen Kunstrasen mit 0:4 gegen Servette. Trotz der anfänglichen Druckphase der Aarauerinnen, haben diese keine Chance, die bis jetzt unschlagbaren Leaderinnen zu bezwingen.

Das Team von Charly Grütter blieb gegen Servette torlos. Toni Lüscher

Es ist die 80. Minute, als die Partie endgültig entschieden wird. Mit dem Kopftor der Genferin Natalia Alessandra Padilla Bidas geht Genf mit 3:0 in Führung. Für die Stürmerin ist es bereits das zweite Tor an diesem Abend und sie machte es den FC Aarau Frauen bis zu ihrer Auswechslung nicht einfacher.

Der Start in diese Partie gelang den Aarauerinnen besser. Gleich in den ersten Minuten erzeugten die Heimmannschaft zwei gefährliche Torchancen. Die Genfer Torhüterin Inès Teixeira Pereira konnte die Situation jedoch klären. Auch Minuten später war sie wieder wegen einer Druckphase der Aarauerinnen gefordert.

Die Torumrahmung hinderte die Genferinnen

Nach den ersten zehn Minuten und der Druckphase des FCA, kamen die Gäste immer mehr ins Spiel. Die Leaderinnen aus Genf trafen daraufhin den Pfosten. Auch Minuten später war die Torumrahmung für den ersten Treffer im Weg. Servette versuchte mehrere Male in Führung zu gehen, scheiterten jedoch immer wieder an Torhüterin Noemi Benz oder an der Torumrahmung. Erst in der 31. Minute brachten die Leaderinnen den Ball erfolgreich ins Netz.

Trotz des Rückstands der Heimmannschaft blieb das Spiel bis zur Pause ausgeglichen. Die Aarauerinnen versuchten auszugleichen, kamen aber nicht an der Genfer Verteidigung durch. Doch nicht nur Aarau hatte Mühe den Treffer einzunetzen, sondern auch die Gäste aus Genf. Denn wie die Abwehr der Genferinnen, verteidigten auch die Aarauerinnen mit allen Kräften.

Aarauer Druck brachte keine Tore

Zu Beginn der zweiten Halbzeit machte die Heimmannschaft weiter Druck für den Ausgleich, scheiterten jedoch. Hingegen schossen die Gäste ihr zweites Tor. Nach diesem Treffer forderte Genf die Torhüterin Noemi Benz immer mehr und kamen in einen Lauf, während dem sie kaum mehr zu stoppen waren.

Während die Genferinnen Mühe hatten ins Spiel zu finden, nahmen sie das Spiel spätestens nach der zweiten Halbzeit in ihre Hände. So kam es wenig überraschend, dass die Gäste in der 80. Minute zum 3:0 erhöhten. Aarau kam immer zu weniger Chancen. Dafür erzielten die Genferinnen in der Nachspielzeit einen weiteren Treffer kurz vor dem Spielende.

Genf holte sich drei Punkte und ist weiterhin ungeschlagen an der Spitze. Aarau geht leer aus und bleibt mit neun Punkten auf dem achten Tabellenplatz.