FC Aarau Frauen «Bei solchen Spielen können wir kein Selbstvertrauen tanken»: Die Red Boots verlieren in Überzahl gegen Genf Fast während der ganzen zweiten Halbzeit hat der SFC Chênois Féminin wegen einer Roten Karte mit einer Spielerin weniger gespielt. Dennoch konnten die Aarauerinnen diese Situation nicht ausnutzen und verloren mit 0:3.

Lorena Barth im Tor der Aarauerinnen musste sich dreimal geschlagen geben. Bild: Soraya Sägesser

Die 110 Fans im Schachen wären in der zweiten Halbzeit beinahe von den FC Aarau Frauen überrascht worden. Denn die Genfer Mittelfeldspielerin Maéva Clémaron flog nach der zweiten Gelben Karte mit Rot vom Platz. Fortan spielten die Gäste nur noch mit zehn Spielerinnen und Aarau somit in der Überzahl. Statt der Überraschung für den FCA, zeigte SFC Chênois Féminin ihre Klasse.

Auch mit einer Spielerin weniger auf dem Rasen gelang es den Genferinnen den Ballbesitz zu wahren. Doch sie hatten nicht nur die Kontrolle über den Ball, sondern wussten auch wie sie diesen im Tor versanken. Genf bezwang Aarau gleich doppelt. Der Glaube ans vermeintliche Wunder wurde innert zwei Minuten zu Nichte gemacht. «Das zweite Tor ist zu schnell gekommen und hat unseren Glauben genommen», sagt der FCA-Trainer Raimondo Ponte nach dem Spiel.

Telegramm Aarau – Genf 0:3 (0:1) Schachen. – 110 Zuschauende. – Tore: 22. Amaral 0:1. 59. Simonsson 0:2. 60. Saoud 0:3.



Aarau: Barth; Tiller (45. Kull), Stierli (45. Wyden), Buzas (68. Geiser), Hacker; von Felten (55. Almeida), Pfannschmidt, Enz (68. Steiner), Hofer; Tauriello, Mujela. Genf: Teixeira Pereira; Bourma, Jelencic, Felber, Amaral (Schnider); Clémaron, Tufo (55. Nakkach), Serrano; Saoud, Simonsson (74. Cruz), Korhonen (62. Mauron). Bemerkungen: 29. / 49. Gelb Clémaron (Foul). 40. Gelb Pfannschmidt.

Im Schachen wurde nach dem zweiten Treffer von Genf über ein Offside diskutiert. Doch trotz der Diskussionen zählte das Tor für die Gäste und die Hoffnung der Aarauerinnen schien zu bröckeln. Spätestens eine Minute später war diese ganz weg. Denn der SFC Chênois Féminin doppelte zum 3:0 nach.

Diskussion über Offside

Das Spiel startete besser für die FC Aarau Frauen als es endete. Denn trotz der starken Gäste, konnte Aarau lange mithalten. Genf zeigte immer wieder gute Abschlüsse. Dadurch waren die Aarauerinnen eher in die Defensive gezwungen. Doch dort machten sie einen soliden Job.

In der 22. Minute mussten sie sich dennoch nach einem unhaltbar verwerteten Eckball geschlagen geben – liessen sich aber nicht aus der Fassung bringen. Der Gegentreffer, so schien es, spornte Aarau zum Ausgleich an. Doch an diesem Nachmittag wartete man im Schachen vergeblich nach Toren vom Heimteam. Bis auf ein paar Chancen, die man an einer Hand abzählen konnte, passierte von Seiten der Aarauerinnen aber nicht mehr.

Bereits letzte Woche mussten sich die Red Boots gegen Zürich mit 0:3 geschlagen geben. «Bei solchen Spielen können wir kein Selbstvertrauen tanken», sagt Trainer Ponte. Mit den beiden Finalteilnehmerinnen der letztjährigen Saison, sind nun die wohl zwei härtesten Gegnerinnen für den FCA Geschichte - zumindest für die Hinrunde. Auch Ponte sieht dies so. Für die nächsten Partien sei er zuversichtlich, sagt er und fügt hinzu: «Wir wollen gewinnen!»