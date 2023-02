FC Aarau Frauen «Am Schluss ist es ein verdienter und gewonnener Punkt»: Die Red Boots und Basel trennen sich 0:0 Die Rückrunde im Frauenfussball hat am Samstag gestartet. Zum Auftakt haben die FC Aarau Frauen gegen die fünftplatzierten Baslerinnen ein Unentschieden gespielt und somit einen Punkt ergattert.

Auch beim ersten Spiel gegen Basel trennten sich die beiden Teams bei einem 0:0. Henry Muchenberger

Es beginnt die 80. Minute im Spiel der FC Basel Frauen und der Aarau Red Boots. Die Aarauerinnen erhöhen ihr Tempo und zeigen gleich mehrere gefährliche Abschlüsse. Sie wirken hungrig auf den ersten Treffer im Spiel. Doch trotz ihres Efforts werden sie nicht belohnt. Die guten Chancen gehen nicht ins Netz und die Zeit läuft ab. So ertönt nach drei Minuten Nachspielzeit der Schlusspfiff in Basel.

In der Vorrunde sammelten die Red Boots neun Punkte und verblieben über die Winterpause auf dem achten Tabellenplatz. Basel hingegen weilte auf dem fünften Platz in der Tabelle. Die Punktedifferenz zwischen den beiden Teams liegt bei sechs Punkten. Wie bereits das erste Spiel in der neuen Fussballsaison im August 2022 spielte Aarau auch den Auftakt in die Rückrunde gegen die FC Basel Frauen. Ebenfalls wie im ersten Aufeinandertreffen endete die Partie Unentschieden.

Telegramm Basel - Aarau 0:0 (0:0) Nachwuchs-Campus. – Tore: - Basel: Tschudin; Vidal, Lillyardottir, Hagmann ; Hamidi, Reger (87. Miotto), Gidion, Ndoutou, Büchele, Szenk (74. Buser), Csillag. Aarau: Benz; von Felten, Cortello (12. Steck), Schüpbach, Geiser; Petkova, Reinschmidt F., Hofer (76. Mujela), Pfannschmidt, Reinschmidt F., Tauriello. Bemerkungen: Gelb: 69. Minute Gidion (Grobes Spiel)

Die erste Halbzeit verbrachten die Gäste aus Aarau vermehrt in ihrer eigenen Defensive. Basel markierte mit erhöhtem Ballbesitz Präsenz vor dem Tor. Doch trotz ihres offensiven Auftritts gelang es der Heimmannschaft nicht, den Ball einzunetzen. Sie scheiterten entweder an Torhüterin Noemi Benz oder ihren starken Frauen im Vordergrund. Diese stabile Verteidigung brachte auch die Baslerinnen ein wenig in Verzweiflung.

Aarau wurde in der zweiten Halbzeit mutiger

Auch nach der Pause führte Aarau ihr defensives Spiel fort. Anders als in der ersten Halbzeit spielten sie den Ball vermehrt nach vorne und kreierten dort ihre Chancen. Die Red Boots wurden von Minute zu Minute mutiger und zeigten sich fortan in der Offensive. Die Heimmannschaft eroberte nur noch wenige Male den Ball und liefen dafür gefährlich zum Konter. Doch auch da stoppte die Aarauer Verteidigung die Bälle.

In der 85. Minute hatten die Gäste gar die beste Ausgangslage für die Führung. Aarau führte einen Freistoss aus, doch der Ball landete knapp neben dem Torpfosten. Minuten später versuchte es Joy Steck im Alleingang. Weder die Red Boots trafen an diesem Samstagabend das Tor, noch die Baslerinnen.

Trainer Charly Grütter ist stolz nach dem Unentschieden. Es sei ein tolles Resultat, sagt er. «Wir haben eine kämpferische Leistung gezeigt.» Was bei diesem 0:0 ebenfalls für die Gäste aus Aarau spricht, ist deren Kader-Leistung. Während Basel das erste Rückrundenspiel gleich mit vier neuen erfahrenen Spielerinnen bestritt, war bei den Red Boots mit der neuen Verpflichtung Simona Petkova, ein junges Kader auf dem Platz. Anida Mujela war mit ihren 15 Jahren gar die jüngste Spieler auf dem Platz. Grütter sagt: «Am Schluss ist es ein verdienter und gewonnener Punkt.»