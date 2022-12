FC Aarau – FC Sion Nur noch ein Schattendasein: Was ist bloss aus dem Cup geworden? Cup, Achtelfinal, Aarau empfängt im Flutlicht den FC Sion (17.30 Uhr, im AZ-Liveticker): Doch der vermeintliche Knüller ist in diesen Zeiten ein Spiel von vielen.

Vor leeren Rängen: Ohne die Unterstützung seiner heissblütigen Fans muss der FC Aarau im Achtelfinal gegen Cup-Riese Sion antreten. Marc Schumacher / freshfocus

Das Flutlicht erhellt die Abenddämmerung, auf dem Platz kämpft Klein gegen Gross, sicher ist nur: Einer gewinnt, einer verliert. Bühne des Spektakels ist das urchigste Stadion der Schweiz, das Aarauer Brügglifeld. Und Gegner der FC Sion, die Cup-Mannschaft schlechthin. Fussballherz, was willst du mehr?

Aufwachen, aus dem Traum!

Ja, am Mittwochabend ist Cup. Ja, mit Sion ist eine Mannschaft aus einer höheren Liga Gegner des FC Aarau. Und ja: Am Ende ist eine Mannschaft Viertelfinalistin und die andere ausgeschieden. Doch wo ist die Vorfreude, wo die Anspannung? Bei wem prickelt es? Wer hat seit Tagen nur noch den Match im Kopf?

Für Stephan Keller scheint das Cup-Spiel gegen Sion nichts Besonderes zu sein. freshfocus

Wen man dieser Tage im Brügglifeld anspricht, von dem heisst es: Business as usual! Am vergangenen Freitag, nach dem 0:0 in der Liga gegen den SC Kriens, blickt Trainer Stephan Keller auf den Cup voraus und sagt:

«Sion ist ganz einfach das nächste Spiel.»

Kein Funkeln in den Augen, keine heraufbeschwörenden Worte – einfach nur das nächste Spiel. Die positive Interpretation der Gefühlslage im FCA-Lager vor dem Achtelfinal Aarau-Sion ist: Spielen, Resultat egal – und dann wieder Fokus auf die Liga! Die negative Interpretation: «Ouh nei, jetzt au no Göpp!»

Ist Corona schuld an der Cup-Depression? Sicher grösstenteils, aber nicht nur.

Wird der Cup sogar abgebrochen?

Das Zuschauerverbot nimmt Spielen wie jenem heute Abend im Brügglifeld den wichtigsten Spektakelfaktor. Statt fünf-, sechs-, vielleicht siebentausend schreiende Kehlen, die den Aussenseiter nach vorne peitschen und in den Spielern ungeahnte Kräfte wecken: Totenstille auf den Rängen. Und weil sich die im Achtelfinal im Cup verbliebenen Amateurklubs, Vevey, Monthey und Solothurn seit Oktober im Coronawinterschlaf befinden und nicht wissen, wann und ob sie in dieser Saison den Betrieb nochmal hochfahren können, ist unklar, wie es nach dem Achtelfinal mit dem Wettbewerb weitergeht: Ohne die Amateure? Oder wird der Cup gar abgebrochen?

Die Cup-Achtelfinals 10. Februar: Aarau-Sion 17. Februar: Winterthur-Basel 24. Februar: GC-Lausanne 10. März: Chiasso-Luzern Spieldatum offen: St.Gallen-YB Durchführung und Spieldatum offen: Monthey-Lugano; Solothurn-Kriens; Vevey-Servette

Letzteres würde ganz sicher auf weniger Gegenwehr als in früheren Zeiten stossen. Denn der Cup-Wettbewerb hat heutzutage finanziell und sportlich einen – gelinde gesagt – überschaubaren Wert. Einst war der Cup-Sieger direkt für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert, was ihm von der Uefa mindestens sechs Millionen Franken Prämie garantierte. Im kommenden Sommer aber sind für den Cup-Sieger die prallen Honigtöpfe der Uefa Wunschtraum: Stattdessen muss er in der zweiten Qualifikationsrunde der neuen Conference League antreten, deren Notwendigkeit und Attraktivität Wundertüten sind.

Abgestiegen, aber dank dem Gewinn des Cups in der Europa League: Der FC Zürich nach dem Finalsieg 2016 gegen den FC Lugano. Keystone

Der Cup als grosse Einnahmequelle? Denkste!

Auch der heimische Verband ist nicht mehr spendabel wie einst, was daran liegt, dass schon vor der Coronapandemie die Cup-Sponsoren abgesprungen sind. Warum? Ist es die Lieblosigkeit, mit der, so wirkt es, der Verband seinen wichtigsten Wettbewerb behandelt? So hat der Cup seit dieser Saison keinen Titelsponsor mehr. Für Nostalgiker wohltuend, aus marketingtechnischer Sicht aber in Zeiten, denen sogar das AMA-Säulirennen vom Metzger nebenan präsentiert wird, ein Armutszeugnis. Bis 2016 waren im Schweizer Cup dank Titelsponsor «Helvetia» die Finalqualifikation und der Sieg je 300'000 Franken wert – seither noch ein Drittel. Zwei Drittel weniger gibt es seither auch für Halb- und Viertelfinalqualifikation (50'000 bzw. 25'000 Franken). Zum Vergleich: In Deutschland, wo der Cup vom nationalen Fussballverband und vom TV gepusht wird, gibt’s alleine für die Teilnahme an der 1. Hauptrunde 150'000 Franken.

Für den Einzug in die Achtelfinals hat der FC Aarau 12'500 Franken auf sicher – in Coronazeiten nicht mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein. Das Gleiche gilt für die Verdoppelung der Prämie, sollte der FC Sion besiegt werden: 25'000 Franken sind besser als nichts, doch besser schlafen die FCA-Verantwortlichen deswegen nicht.

Das grosse Geld machen Filip Stojilkovic und der FC Aarau im Cup heuer nicht. freshfocus

Immerhin: Weil der SFV wegen fehlender Sponsoren die Werbeflächen im Stadion nicht für sich beansprucht, konnten diese für das Cup-Spiel, das die welsche Abteilung des SRF live überträgt, vom FCA verkauft werden oder werden langjährigen Sponsoren gratis zur Verfügung gestellt. Doch es gibt finanziell auch einen grossen Wermutstropfen: Kein einziges Ticket darf verkauft werden, mindestens 5000 Zuschauer würden in normalen Zeiten heute wohl kommen. Vom Staat gibt es keine Entschädigung für entgangene Cup-Einnahmen, sondern nur für die Meisterschaft.

Bisherige Cup-Duelle zwischen Aarau und Sion Saison 2014/15, Viertelfinal: Sion-Aarau 2:1. Torschützen Konaté, Fernandes (Sion), Senger (Aarau) Saison 2019/20, 2. Runde: Aarau-Sion 1:2. Torschützen: Neumayr (Aarau), Toma, Doumbia (Sion)

Seydou Doumbia (rechts) köpfelt den FC Sion eine Runde weiter, Aarau-Goalie Nicholas Ammeter hat das Nachsehen. Keystone

Einen letzten Beweis für das Schattendasein des Cup-Wettbewerbes lieferte der 1. Februar. Vor neun Tagen vermeldete die Swiss Football League, die Dachorganisation der zwei Profiligen Super und Challenge League, die Neuansetzung einiger wegen Corona ausgefallenen Spiele: Drei Super-League-Partien finden nun am 10. Februar statt. Das Datum, an dem seit langem die Cup-Achtelfinals angesetzt sind.

Doch die Liga darf den Spieltermin mir nichts, dir nichts übernehmen, sodass aus einem Cup-Abend ein Abend mit drei Ligaspielen und ein wenig Cup wird: mit Aarau-Sion. Drei der restlichen sieben Achtelfinalpartien sind einzeln in den nächsten Wochen angesetzt, wenn es vom Ligaspielplan her grad passt. Bei einem ist das Spieldatum noch offen, bei dreien steht die Durchführung aus obengenannten Gründen in den Sternen.

Der Cup, nur noch Alltag statt Festtag. Im Brügglifeld hielt sich in den vergangenen Tagen die Aufregung vor dem Duell gegen Sion in Grenzen. Bleibt zu hoffen, dass das «Business as usual» den Aarauer Spielern im Duell gegen den Cup-Riesen Sion im Sinne einer Aufregungsbremse entgegenkam.