FC Aarau Entwarnung bei Bastien Conus: FCA-Linksverteidiger nicht schwerer verletzt Gegen Xamax wurde Bastien Conus mit einer Bahre vom Platz gebracht. Eine schwere Knieverletzung musste befürchtet werden. Die Blessur stellt sich nun lediglich als Prellung heraus. Dennoch wird der 25-Jährige womöglich pausieren müssen.

Grosse Schmerzen: Bastien Conus konnte den Platz am Freitagabend nicht eigenständig verlassen. Urs Lindt / freshfocus

Der vergangene Freitagabend war für die mitgereisten Anhänger des FC Aarau durchweg entspannt. Im Stade de la Maladière zischte zwar ein unangenehmer Wind durch die Ränge. Doch die Mannschaft, mit der es die Fans halten, gewann 3:0 und liess dem gastgebenden Xamax keinerlei Chance.

Nur einmal, da fuhr den Fans der Schreck durch die Beine. Mitte der zweiten Halbzeit lag plötzlich Bastien Conus auf dem Boden – nach einem Allerweltszweikampf, wie es schien. Der Linksverteidiger aber blieb lange liegen, und er stand auch nach ein paar Minuten noch nicht auf. Immer wieder hielt sich Conus das Knie und die Hände vors Gesicht. Als schliesslich ein kleiner Wagen mit einer Bahre auf das Spielfeld rollte, musste Schlimmes angenommen werden. Ein Bänderriss. Das vorzeitige Saisonaus.

Mitte der zweiten Halbzeit rollte ein Wagen mit einer Bahre aufs Spielfeld. Urs Lindt / freshfocus

Nun, mit ein paar Tagen Distanz darf Entwarnung gegeben werden. Der 25-Jährige hat sich lediglich eine Prellung zugezogen, wenn auch eine sehr schmerzhafte. Diese klingt normalerweise nach einiger Zeit ab. Ob und wie lange Conus in der Meisterschaft ausfallen wird, hängt von den Schmerzen ab, die er beim Fussballspielen verspürt. Ein Auftritt am kommenden Freitag in Yverdon scheint also nicht ausgeschlossen, vielleicht reicht es aber erst für das Heimspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy drei Tage später.

Conus hat sich festgespielt – Jäckle fehlte wegen muskulärer Beschwerden

Olivier Jäckle. Marc Schumacher / freshfocus

Conus jedenfalls ist keiner mehr, auf den das Trainerteam um Stephan Keller so leicht verzichten kann und will. Nach einigen Spielen ohne Einsätze zu Beginn der Rückrunde spielte sich der Basler auf der Linksverteidiger-Position wieder fest. Zuletzt gegen Kriens schoss er ein Tor, auch gegen Xamax hinterliess er bis zu seiner Verletzung einen starken Eindruck.

Ein anderer Spieler aus dem FCA-Kader musste jüngst ebenfalls unfreiwillig pausieren: Olivier Jäckle fehlte in Neuenburg im Kader. Der Mittelfeldspieler plagt sich nach AZ-Informationen mit muskulären Beschwerden herum. Jedoch sollte er am Wochenende wieder einsatzfähig sein.