In Chiasso und in Schaffhausen bewiesen die Aarauer Charakterstärke: Gegen die Tessiner gerieten sie 0:1 und 1:2 in Rückstand und drehten die Partie noch. Gegen die Schaffhauser waren sie zur Pause 0:1 in Rückstand und siegten noch 3:1.

Erkenntnis 1: Mit der Verpflichtung von Djordje Nikolic hat der FC Aarau im Sommer einen Top-Torhüter verpflichtet. Der 21-jährige Serbe verhinderte gegen Schaffhausen mit einer sensationellen Parade kurz vor der Pause das 0:2. Ein ähnliches Kunststück gelang ihm in Chiasso. Beim Stand von 1:0 für die Tessiner vereitelte er mit wachem Reflex einen Zweitore-Rückstand. Und beim 2:0-Sieg gegen Wil bewahrte Nikolic sein Team beim Stand von 0:0 mit einer Klasse-Abwehr vor einem Rückstand. Nikolic gab sein Debüt beim FCA am 11. August beim 0:2 in Wil. In den bisherigen zwölf Meisterschaftsspielen gab es für Nikolic fünf Siege, ein Unentschieden und sechs Niederlagen. Der 1.95 Meter grosse Torhüter spielte zweimal zu Null (Wil 2:0, Rapperswil 3:0) und kassierte insgesamt 19 Treffer.

Erkenntnis 3: Nach vier Siegen in Serie steigt beim FC Aarau die Erwartungshaltung. Gegen Lausanne und Vaduz hat der FC Aarau in den nächsten Spielen Heimvorteil. Am kommenden Sonntag, 15 Uhr, gastiert Lausanne im Brügglifeld. An die Waadtländer haben die Aarauer gute Erinnerungen. Die Mannschaft von Trainer Patrick Rahmen schaffte am 21. September in der siebten Meisterschaftsrunde mit einem 1:1 in Lausanne den ersten Punktgewinn in dieser Saison. Der Rückstand des FC Aarau auf den nächsten Gegner beträgt momentan neun Punkte. Gewinnt der FC Aarau zum fünften Mal in Serie, wären es nur noch sechs Zähler. ​