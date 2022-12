FC Aarau Die Mannschaft ist der Star: Top-Noten für die FCA-Spieler beim Sieg über Vaduz Der FC Aarau zementiert seine Leaderposition durch einen 2:0-Erfolg in Liechtenstein. Der Sieg kommt auch zustande, weil das Team geschlossen stark auftritt. Keiner fällt ab. Die Einzelkritik.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Simon Enzler, Note 5

Wurde seinem Ruf als moderner, mitspielender Torhüter mehrfach gerecht. Den klassischen Nachweis seines Berufs – das Toreverhindern – musste er kaum erbringen. Eine kleine Unsicherheit bei einer Flanke. Ein Glück für ihn, dass der Schiedsrichter vorher abpfiff.

Raoul Giger, Note 5

Frühe gelbe Karte, als er im Zweikampf einen Schritt zu spät kam. Definierte sein defensives Verhalten auf proaktive Art und Weise, indem er sich vielfach in Pressingaktionen begab. Das löste er gut.

Aleksandar Cvetkovic, Note 5,5

Regte sich fürchterlich auf, als nach einem Foul an ihm kein Penalty gepfiffen wurde. Wie zur Bestrafung drosch er den Ball wenig später unter die Latte. Stellt die höchsten Ansprüche an sich selbst – bezeichnend war, als er ein Kopfballduell verlor und er sich mit Flüchen selbst geisselte. Spielt (wie Njie) kurzärmlig, egal welchen Wert das Thermometer anzeigt. Erneut ein äusserst dominanter Auftritt.

Léon Bergsma, Note 5,5

War immer auf der Höhe. Köpfte, blockte, passte. Unterlief einem Mitspieler mal ein Fehler, war er zur Stelle und war letzte rettende Instanz. Risikobehaftete Abspiele resultierten kaum einmal in einem Fehlpass.

Jan Kronig, Note 4,5

Hatte Mühe, wenn die Vaduzer lange Bälle auf seinen flinken Gegenspieler Di Giusto spielten. Der Mangel legte sich allerdings rasch. Kombinierfreudiger als zuletzt und gut ins offensive Spiel eingebunden.

Imran Bunjaku, Note 5

Das defensive Gewissen der Mannschaft. Bestimmte Takt und Tempo. Sicher im Passspiel und emsig im Zweikampf. Hatte grossen Anteil daran, dass dem FC Vaduz über das Zentrum spielerisch praktisch nichts gelang.

Allen Njie, Note 5,5

Wesentlich konzentrierter als noch bei seinem fahrigen Auftritt am vergangenen Freitag gegen Wil. Im Mittelfeld zuweilen kaum vom Ball zu trennen, weil er seinen Körper derart geschickt einsetzte. Streute viele gute, überraschende Pässe ein.

Kevin Spadanuda, Note 5,5

Absorbierte den Grossteil der gegnerischen Aufmerksamkeit. Stellte die Vaduzer Abwehr vor Probleme. Wieder und wieder wurde er gefoult, er provozierte gelbe Karten und Schiedsrichter-Tadel für den Gegner. Mit einem seiner unverkennbaren Antritte wäre ihm in der Schlussphase beinahe das dritte Aarauer Tor gelungen.

Randy Schneider, Note 5,5

Was soll man sagen? Der Mann ist einfach in Form. Erzielte das 2:0, seine siebte Torbeteiligung in den letzten fünf Spielen. Eine sagenhafte Bilanz. Hat momentan auch das Glück, dass ihm der Ball stets vor die Füsse fällt. Gewiss ist das auch mit seinen gut terminierten Laufwegen zu erklären. Spielte ohne Schnörkel. Sah er eine Lücke, suchte er unverzüglich den Abschluss oder wählte den Pass auf einen freien Kollegen.

Donat Rrudhani, Note 4,5

Enormes Laufpensum. Mal hier und mal dort zu finden, obschon es ihn regelmässig in die Mitte zog. Hätte das vorentscheidende 3:0 erzielen können – einmal vor, einmal nach der Pause. Hatte nicht denselben Einfluss aufs Spiel, den er in der laufenden Saison auch schon hatte. Gleichwohl mit einer ordentlichen Darbietung.

Shkelqim Vladi, Note 5

Bewies wiederholt, wie umsichtig er doch ist, weil er bei jeder Ballannahme sofort den Kopf hob und den freien Mitspieler suchte. So fiel auch das 2:0, als er nach einem wunderbarem Antritt über die rechte Seite das Zuspiel in die Mitte gab. Sehr auffällig im Spiel mit dem Doppelpass. Tat ansonsten das, was man von einem Stürmer erwarten darf: Er schoss auf das gegnerische Tor. Meist zischte der Ball knapp vorbei.

Liridon Balaj, Note 4,5

Kam in der 62. Minute für Rrudhani aufs Feld. Seine Übersteiger kennt man, davon durfte er ein paar formschöne Exemplare auf den kalten Rasen zaubern. Auch seinen angeschnittenen Schuss präsentierte er. Zwang Vaduz-Goalie Büchel zu einer Rettungstat.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

72. Gashi für Vladi