Nach den vier Pleiten zum Auftakt der Meisterschaft steht der FC Aarau mit dem Rücken zur Wand. Das 0:2 in Wil am letzten Samstag war der Tiefpunkt. Nach dem Debakel in der Ostschweiz und vor dem Cupspiel bei den Amriswiler Amateuren und dem Heimspiel gegen Chiasso (Samstag, 25. August, 20 Uhr) gibt es aus FCA-Sicht drei Erkenntnisse.

Erkenntnis Nummer eins: Achtung vor den Amateuren!

Die erste Hauptrunde im Schweizer Cup ist alles andere als ein Selbstläufer. Erinnern Sie sich an den Cup in der Saison 2017/18? Der FC Aarau blamierte sich zum Auftakt beim 1.-Ligisten Echallens mit einer 1:2-Pleite. Nun gastieren die Aarauer bei Amriswil. Amriswil spielt eine Liga tiefer als Echallens und verlor zum Saisonauftakt gegen Uzwil mit 0:3. Dennoch sollte sich das Team von Trainer Patrick Rahmen vor den Ostschweizern in Acht nehmen. Ohne Leistungssteigerung droht die nächste Blamage. Das Duell FC Amriswil – FC Aarau gab es schon einmal: Im März 1984 gewann der FCA dank einem Eigentor mit 1:0.