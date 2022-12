FC Aarau Conus überragt in neuer Rolle und Njie ist ein Quälgeist – die Noten zum Sieg gegen Winterthur Das starke Kollektiv des FC Aarau überzeugt gegen Leader Winterthur durchs Band, dennoch stechen einige Akteure heraus. Ein Verteidiger ist der Unglücksrabe. Die FCA-Spieler in der Einzelkritik.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Simon Enzler, Note 5,5

Torhüterleistungen entfalten im Konjunktiv oft die grösste Wirkung. So lässt sich etwa sagen: Hätte es Simon Enzlers spektakuläre Parade in der 41. Minute nicht gegeben, hätte Winterthur zum 1:1 ausgeglichen und das Spiel eine andere Wendung genommen. Gewiss, das ist reichlich spekulativ. Doch die Tatsache, dass Enzler am Ursprung von vielen weiteren Hypothesen dieser Art stand, bestätigte nur die Wichtigkeit des FCA-Schlussmannes an diesem Abend. Enzler befindet sich seit Wochen in blendender Verfassung, hier war ihm ein weiteres Glanzstück gelungen - sowie das siebte Zu-Null-Spiel in dieser Saison.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Raoul Giger, Note 4,5

In einer Mannschaft von Glücksrittern war Raoul Giger der Unglücksrabe. Sah nach einem Foul in der zweiten Halbzeit die gelb-rote Karte, was an sich verdient war - schliesslich stand Giger seinem Gegenspieler auf die Ferse. Doch eigentlich hätte das Spiel nach einem Foul an Marco Thaler da bereits unterbrochen sein müssen. Wie gesagt: äusserst unglücklich eben. Bis dahin hatte Giger eigentlich einen soliden Abend mit vielen gelungenen Aktionen eingezogen.

Freshfocus

Marco Thaler, Note 5,5

Die Bedenken einer schweren Verletzung aus dem Spiel gegen Wil waren schnell beiseite gewischt: Marco Thaler stand auch gegen Winterthur in der Startaufstellung. Es war beachtlich, mit welcher Kompromisslosigkeit sich Thaler in die Duelle begab und dabei kaum ein Risiko scheute. Auch einen Schreckmoment gab es, als er nach einem Zusammenstoss im Strafraum liegen blieb und das Karussell der Befürchtungen wieder zu drehen begann. Doch Thaler stand auf, spielte weiter und absolvierte eine bemerkenswerte Partie.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Léon Bergsma, Note 5

Im ersten Umgang war Bergsma nicht stets auf der Höhe in den Zweikämpfen, was Schnelligkeit und Timing betrifft. In der zweiten Halbzeit, als die Winterthurer Angriffe dann wie wütende Windstösse über den Platz fegten, stellte der Abwehrmann sinngemäss einen der Türme dar, die den Sturmschaden in Grenzen hielten. Seine Verteidigungsaktion, als er einem einschussbereiten Winterthurer nach einem Konter noch entscheidend zuvor kam, war besonders schön anzusehen. Da hat sich der kräftezehrende Sprint durchaus gelohnt.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Jan Kronig, Note 4,5

In der Anfangsphase einer der lauffreudigsten Aarauer. Rannte die linke Seite hoch und runter. Nicht gänzlich ohne Fehler. Kurz vor der Halbzeitpause bekundet Kronig Glück, dass sein Einsteigen gegen den Winterthurer Buess nicht mit einem Strafstoss geahndet wird. Ansonsten stellte sich Kronig in den Dienst seiner Mannschaft und verteidigte das, was es zu verteidigen galt.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Allen Njie, Note 5

Am Anfang schien es, als finde Allen Njie seinen Platz auf dem Feld nicht recht. Das Spiel, und damit auch der Ball, lief an ihm vorbei, aktive Teilhabe sah man nur äusserst selten. Doch in der Folge steigerte sich Njie merklich. Er war unbequem, robust und ein Quälgeist im positivsten Sinne, so dass den Winterthurern im Mittelfeld kaum Ruhe zugestanden wurde. Spätestens im zweiten Umgang war Njie somit fester Bestandteil des Kollektivs und wirkte nicht mehr wie ein Fremdkörper. Auch offensiv mit Akzenten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Imran Bunjaku, Note 5

Bunjaku war das Bindeglied zwischen Abwehr und Mittelfeld. Beim Spiel aus der Verteidigung heraus rückte er nach hinten und sicherte ab. Befand sich der Ball weiter vorne, war er der klassische Abräumer im Mittelfeld, der aber auch technisch einiges zu bieten hat. Bunjaku rieb sich in den Zweikämpfen auf und gewann selbige auffallend oft. Eine starke Leistung.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Bastien Conus, Note 5,5

Sein Trainer Stephan Keller stellte Conus auf der halblinken Position im zentralen Mittelfeld auf. Eine Position, die Conus seit seiner nun bald ein Jahr währenden Zeit beim FC Aarau noch nie bekleidet hat. «Ehrlich gesagt hat mich die Aufstellung dort auch ein bisschen überrascht», gestand Conus nach Spielschluss, im Wissen, dass alles bestens geklappt hat. Conus bewegte sich viel, war immer anspielbar, schoss gefährlich aufs Tor. Nach dem Platzverweis gegen Giger behauptete er sich als Linksfuss gar als Rechtsverteidiger. Conus musste hart einstecken und lieferte einen grossen Kampf. Nach einem unglücklichen Zweikampf musste er angeschlagen vom Platz. «Ich glaube aber nicht, dass es etwas Schlimmes ist», sagte er.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Kevin Spadanuda, Note 5,5

Und abermals war Spadanuda der matchentscheidende Mann auf dem Platz. Seine Körpertäuschung vor dem Führungstreffer war Extraklasse, sein Pass auf Schneider beim 2:0 war es ebenso. Trifft intuitiv einfach sehr oft und sehr sehenswert die richtige Entscheidung. Egal, ob er nun als Flügelstürmer agiert oder wie am Freitagabend gegen Winterthur eher den durchsetzungsstarken Stossstürmer mimt.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Randy Schneider, Note 5

Die Winterthurer standen ihm vor allem zu Beginn immer wieder auf den Füssen und provozierten Fehler. Seine Abspiele waren folglich häufig von dürftiger Qualität. Doch Schneider hängte sich rein in diese Partie und liess sich von Unzulänglichkeiten nicht aufhalten. Das zeugte von Charakter. Vor dem 2:0 versprang ihm der Ball, mit ein wenig Glück erhielt er ihn zurück. Doch vor allem war es sein konsequenter Laufweg in den Strafraum, der das Tor und seinen zweiten Saisontreffer ermöglichte.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Donat Rrudhani, Note 5

Rrudhani bewies, wie eine kleine Tempoverschärfung einem Spiel eine entscheidende Richtung geben kann. Mit Speed und Raffinesse kurvte er vor dem 1:0 an seinen Gegenspielern vorbei, als seien diese Slalomstangen und er selbst gar nicht Fussballspieler, sondern Skirennfahrer. Behielt dann noch die überragende Übersicht, den freien Spadanuda im Strafraum zu erblicken und ihm den Ball vorzulegen. In dieser Szene war Rrudhani Künstler, ansonsten war er - wie viele andere Aarauer an diesem Abend auch - ein hervorragender Kämpfer.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Liridon Balaj, keine Note

Kam in der 60. Minute für Schneider. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Mickaël Almeida, keine Note

Kam in der 60. Minute für Rrudhani. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Freshfocus

Arijan Qollaku, keine Note

Kam in der 69. Minute für Conus. Gab sein Comeback nach über einem Jahr Pause. Hatte sich in der Vorsaison gegen Thun das Kreuzband gerissen. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Silvan Schwegler, keine Note

Kam in der 92. Minute für Spadanuda. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.