FC Aarau Ausnahmekönner Spadanuda und Rrudhani ragen heraus: Die Noten zum hart erkämpften 3:2-Sieg gegen Kriens Der FC Aarau schlägt Kriens auch, weil die beiden Leistungsträger in der Offensive einen ausgezeichneten Abend verleben. Das schlägt sich auch in den Noten wider. Die FCA-Spieler in der Einzelkritik.

Exklusiv für Abonnenten

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Simon Enzler, Note 4,5

Der Torhüter wird sich ärgern, dass er ohne Verschulden erneut zwei Gegentore bekommen hat. Mit seinen Taten half er jedoch entscheidend mit, um die Aarauer zum Sieg zu führen. Wichtige Parade in der 6. Spielminute, als er den Rückstand verhinderte. Kurz vor der Halbzeitpause unterlief er eine Flanke – ohne Folgen. Sowohl beim ersten als auch beim zweiten Krienser Tor hatte er keine Möglichkeit, eine Hand an den Ball zu bringen. In der Schlussphase packte er dann bei einem Flankenball und einem Kopfball beherzt zu.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Jérôme Thiesson, Note 3,5

Der Routinier rutschte für den gesperrten Giger in die Startaufstellung. In einigen Szenen verschätzte er sich, traf den Ball nicht recht oder brachte den Nebenmann in Bedrängnis. Wäre er beim ersten Gegentreffer etwas näher am Gegenspieler gewesen, hätte er den Einschlag womöglich verhindern können.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Imran Bunjaku, Note 4

Spielte für den formschwachen Cvetkovic in der Innenverteidigung. Erlaubte sich ein paar riskante Abspiele an den pressenden gegnerischen Stürmern vorbei. Gutes Timing in den Eins-gegen-eins-Duellen. Beim Krienser Ausgleich war es sein zu kurz geratener Kopfball, der zur Vorlage für Bürgissers Schuss geriet. Doch letztlich war Bunjaku nur das letzte Glied einer langen Aarauer Fehlerkette. In Halbzeit zwei wieder auf der angestammten Position im defensiven Mittelfeld, dort mit einer soliden Darbietung.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Léon Bergsma, Note 4,5

Ein Auftritt ohne gröbere Schnitzer des Abwehrpatrons. Wie üblich viel am Ball und mit gelungenen Passauslösungen, meist mit gutem Stellungsspiel. Kurz vor Schluss warf er sich im Strafraum heldenhaft in einen Krienser Abschluss. Eine dringend benötigte Tat in jenem Moment.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Bastien Conus, Note 4

Wie zuletzt mit Licht und Schatten. Höhepunkt seiner Leistung war mit Sicherheit sein ansehnlicher Winkelschuss zum 3:1. Geistesgegenwärtig ergriff Conus da die Chance und brachte sein Team mit zwei Längen in Front. Doch er war es auch, der den Gästen das 1:1 ermöglichte, weil er einen eigentlich geklärten Ball wieder scharf machte, indem er das Spielgerät innerhalb des Strafraums hielt, anstatt dieses aus der gefährlichen Zone zu befördern.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Olivier Jäckle, Note 3

Sein Fehlpass in der Startminute an der Strafraumkante hätte schlimmere Folgen nach sich ziehen können. Ohnehin mit auffällig vielen Abspielen, die nicht ankamen. Verschleppte zeitweise das Spiel. Kein Ruhepol im Zentrum. In der zweiten Halbzeit blieb er verletzungsbedingt draussen.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Allen Njie, Note 4,5

War den Kriensern in den meisten Zweikämpfen überlegen. Durchsetzungsstark und ballgewandt, allerdings auch mit zu wenig Impulsen nach vorne. Einen Pass in die Tiefe oder einen Abschluss hätte man von ihm gerne einmal gesehen. Mit Gelb bedacht, danach von der Härte her oftmals an der Grenze. Wohl auch deshalb in der Schlussphase ausgewechselt.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Kevin Spadanuda, Note 5,5

Die vergangenen Wochen liefen nicht wunschgemäss – auch für Spadanuda nicht. Nun sorgte er mit einer Willensleistung dafür, dass ein kompliziertes Spiel die richtigen Wendungen nahm für seine Mannschaft. Der Antritt, das Dribbling und die Flanke beim 1:0 waren von allerhöchster Güte und Ausweis seiner Klasse. Beim 2:1, das er selbst erzielte, wählte der Topskorer den richtigen Laufweg. Auffällig stark in der Rückwärtsbewegung.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Randy Schneider, Note 4,5

Zwei Torvorlagen durfte sich Randy Schneider gegen Kriens gutschreiben lassen, und doch fand er oft nicht recht in dieses Spiel. Verhedderte sich vielfach in den Dribblings, den Pässen fehlte im direkten Zusammenspiel die Präzision. Zudem lenkte er den Ball beim 2:3 unglücklich ab. Und doch: Seine Assists waren spielentscheidend – und das ist das, was für Schneider und sein Team am Ende zählt.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Donat Rrudhani, Note 5,5

In seinem 100. Pflichtspiel für den FC Aarau glückte Donat Rrudhani eine exzellente Leistung. Bildete den kongenialen Gegenpart zu Spadanuda auf dem anderen Flügel. Das 1:0 schoss er technisch brillant aus spitzem Winkel, auch sonst führte er die feinste Klinge aller 22 beteiligten Spieler. In einer solchen Verfassung unverzichtbar.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Shkelzen Gashi, Note 3

Abermals lief das Spiel an ihm vorbei, weil auch die Bälle an ihm vorbeirauschten. Ein Stürmer wie er lebt von einzelnen Momenten. Eine Fussspitze eher weiter vorn, und vielleicht wäre ihm ein Tor gelungen – oder ein entscheidender Pass. Doch so konnte er keinen Einfluss nehmen.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Aleksandar Cvetkovic, Note 5

Aufgrund unterdurchschnittlicher Darbietungen in den letzten Wochen hatte ihn Trainer Stephan Keller zu Beginn draussen gelassen. Zur zweiten Halbzeit wurde er dennoch gebraucht, weil sich Jäckle verletzte. Cvetkovic kam rein – und spielte ohne Fehl und Tadel. Robust in den direkten Duellen und stilsicher in der Abwehrarbeit. Fand damit die richtige Reaktion auf seine Degradierung.

Ohne Bewertung:

63. Balaj für Gashi.

81. Almeida für Schneider, Schwegler für Njie.