Der Beginn der Partie verläuft mehrheitlich ausgeglichen, allerdings praktisch ausnahmslos mit Vorteil HSC Suhr Aarau. Über weite Strecken liegt der Favorit mit ein bis zwei Treffern vorne. Nach der Startviertelstunde drehen die Aargauer aber merklich auf.

Nach dem 8:9-Anschlusstreffer des NLA-Aufsteigers in der 13. Minute (12:57) lässt der HSC nur noch zwei Gegentreffer zu und zieht so bis zum Pausenpfiff standesgemäss mit sieben Treffern auf 17:10 davon.

Die zweite Halbzeit beginnt erneut ausgeglichen. Die Tore fallen auf beiden Seiten regelmässig, der HSC lässt den NLA-Aufsteiger aber nicht mehr näher als bis auf sechs Tore an sich rankommen. In der Schlussphase spielt das Team von Trainer Misha Kaufmann seine Routine souverän aus und sichert sich so den deutlichen Sieg mit zwölf Toren Differenz.