Favoriten setzen sich in den Halbfinals durch: TV Endingen und HSC Suhr Aarau spielen am Samstag um den Titel

Der HSC Suhr Aarau tut sich in der ersten Halbzeit gegen den STV Baden lange Zeit schwer. Erst in der Schlussphase gelingt es dem NLA-Klub etwas Distanz zum NLB-Vertreter zu schaffen. Und so liegt der Favorit nach den ersten 30 Minuten dann doch mit 11:8 in Front.

Der Aussenseiter kann dem Favoriten auch nach der Pause einigermassen Paroli bieten und so entwickelt sich das Skore regelmässig weiter und der HSC führt gegen Städtli auch eine gute Viertelstunde vor der Schlusssirene weiter mit drei Treffern Vorsprung (17:14).

Auch in der Schlussphase lässt die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann nichts mehr anbrennen. Ohne gross zu glänzen, aber souverän bringt der HSC den Sieg über die Zeit und sichert sich dank des 27:21 das Finalticket bei der Premiere des «Aargauer Cup».

Der Favorit kann sich sogar während eines Grossteils der Partie den Luxus leisten, zahlreiche arrivierte Spieler wie etwa Co-Captain Tim Aufdenblatten, João Ferraz, Martin Slaninka, Diogo Oliveira und Torhüter Dragan Marjanac mehrheitlich auf der Bank zu belassen. Ausgeruhte Stammkräfte könnten im Final, der am Samstag keine 24 Stunden später auf dem Programm steht, ein nicht zu unterschätzender Vorteil sein.

Sie haben die Partie verpasst? Sehen Sie sich HSC Suhr Aarau gegen STV Baden in der Livestream-Aufzeichnung an: