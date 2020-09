Favoriten setzen sich durch: Der HSC Suhr Aarau und der TV Möhlin stehen souverän in den Cup-Achtelfinals

Am Dienstagabend, also gut drei Wochen später, ist der HSC Suhr Aarau nun bereits in den Cup-Wettbewerb 2020/21 gestartet. Und der Tabellenfünfte der NLA tat dies mit einem deutlichen Erfolg: 41:21 besiegt der HSC den Erstligisten TSV Fortitudo Gossau 2 auswärts in der Ostschweiz und steht damit im Cup-Achtelfinal.

Eben erst haben die Spieler des HSC Suhr Aarau eine Trophäe in die Höhe gestemmt. Vor drei Wochen holte die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann mit einem 25:20-Sieg über die Kadetten Schaffhausen den Supercup, der in der diesjährigen Austragung so etwas wie den Ersatz für den coronabedingt abgesagten Cupfinal darstellte. Für den HSC war es der erste Titelgewinn seit dem Meistertitel in der Saison 1999/2000, den die Aargauer damals noch als TV Suhr geholt hatten.

Der Sieg und die damit verbundene Achtelfinalqualifikation kommen für die Mannschaft des neuen Trainers Samir Sarac im richtigen Moment. Sind die Fricktaler doch mit nur einem Sieg aus den ersten drei Runden der NLB eher schwach in die neue Saison gestartet und liegen deshalb derzeit in der Tabelle der zweithöchsten Liga des Landes nur auf dem zehnten Rang.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs der vergangenen Saison Mitte März 2020 war der TV Möhlin gemeinsam mit dem Kantonsrivalen STV Baden noch auf gutem Kurs in Richtung der Aufstiegplayoffs gewesen.

TVE bestreitet seinen Sechzehntelfinal am Mittwochabend

Als letzter der drei Aargauer Vertreter in den Sechzehntelfinals misst sich der TV Endingen am Mittwochabend auswärts mit dem Erstligisten US Yverdon. Die Partie wird um 20 Uhr angepfiffen.

Für TVE-Trainer Zoltan Majeri und die beiden auf diese Saison hin verpflichteten Romands Kilian Hirsbrunner und Maxime Bardet dürfte es eine spezielle Affiche werden, da sie allesamt von Yverdon ins Surbtal gewechselt haben.

Achtelfinals werden am Donnerstagabend ausgelost

Die letzten Spiele dieser Cup-Runde stehen am Donnerstagabend auf dem Programm. Die Auslosung der Achtelfinals findet im Anschluss an den Sechzehntelfinal zwischen den beiden NLB-Klubs Wädenswil/Horgen und dem TV Solothurn in Wädenswil statt.

In der nächsten Runde greifen dann auch Ligakrösus Kadetten Schaffhausen und Pfadi Winterthur ins Spielgeschehen des Wettbewerbs ein. Sie waren aufgrund ihres engen Terminkalenders durch die Europacup-Teilnahme vom Verband für die Achtelfinals gesetzt gewesen. In Saisons ohne coronabedingte Sonderregelungen sind jeweils der Meister und der Cupsieger für die Achtelfinals gesetzt.

Cupfinal auf 27. Februar 2021 angesetzt

Titelverteidiger ist weiterhin Wacker Thun, das den Cupfinal 2019 gegen die Kadetten Schaffhausen mit 30:25 zu seinen Gunsten entschieden hatte. Im vergangenen Frühling hatte der Cupfinal zwischen dem HSC Suhr Aarau und den Kadetten Schaffhausen coronabedingt zuerst verschoben und dann abgesagt werden müssen.

Das soll sich – wenn es die Entwicklung der Coronavirus-Pandemie zulässt – am 27. Februar 2021 ändern. Auf diesen Samstag in gut fünf Monaten hat der Schweizerische Handballverband SHV den Cupfinaltag mit allen Endspielen der Frauen, Männer, Juniorinnen und Junioren terminiert. Der Event soll in der Mobiliar Arena in Gümligen stattfinden.