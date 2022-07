Faustball Zwei Bundesligisten und viele Nationalspieler laufen in Oberentfelden auf Am 9. August gastiert die Faustball Weltklasse in Oberentfelden. Die amtierenden Schweizer Meister aus Oberentfelden messen sich mit zwei Bundesliga Vertretern und einer «Swiss Selection», bestehend aus lauter ehemaligen und aktiven Nationalspielern.

Auf die Oberentfelder Faustballer wartet am 9. August beim Abendturnier auf heimischem Terrain ein Highlight Alexander Stürchler / Swiss Faustball

Die zweite Ausgabe des internationalen Faustball Abendturniers in der Faustballarena am Erlenweg in Oberentfelden verspricht hochklassigen Faustballsport. Am Dienstag, 9. August ab 17 Uhr duellieren sich im ersten Halbfinal der TSV Hagen 1860 und die Swiss Selection. Hagen spielt in der 1. Bundesliga und führt die Tabelle nach neun gespielten Matches an. Die Swiss Selection wiederum hat total 237 Länderspiele absolviert und wird mit ehemaligen Nationalspielern wie Manuel Sieber oder Dominik Gugerli, sowie amtierenden Nati-Cracks wie Joël Fehr und Dario Hofer auflaufen.

Oberentfelden im zweiten Halbfinal

Im zweiten Halbfinal, das gleich im Anschluss stattfindet, laufen dann die Hausherren aus Oberentfelden auf. Sie messen sich mit dem TV Brettorf, dem zweiten Spitzen-Bundesligisten aus Deutschland der an diesem Abendturnier mit dabei ist. Das Team von Trainer Koni Keller wird das Abendturnier in erster Linie dafür nutzen, um sich optimal auf das Saisonhighlight – den Champions Cup in Widnau – vorzubereiten. In Widnau dürfen die Oberentfelder auflaufen, weil sie amtierende Schweizer Meister auf dem Feld sind. Der Champions Cup findet drei Tage nach dem Weltklasse Abendturnier in Oberentfelden statt.

Auch die Belgische Nati ist dabei

«Wir freuen uns auf die vier Teams, die allesamt sehr viel Qualität mitbringen und den Zuschauerinnen und Zuschauern bei uns am Erlenweg in den Halbfinal- und den anschliessenden Finalspielen spektakulären Faustballsport bieten werden», freut sich OK-Präsident Ueli Bodenmann. Alle, die vor Ort sein werden, können sich nicht nur vom Faustballsport verwöhnen lassen, sondern werden auch kulinarisch versorgt.

Und wer Lust hat auf richtig viel Faustball an diesem Dienstag, 9. August, der kommt nicht erst um 17 Uhr für die Halbfinalspiele nach Oberentfelden, sondern bereits um 15:30 Uhr. Dann nämlich findet ein Exhibitionspiel statt zwischen einer Auswahl an Spielerinnen und Spielern des STV Oberentfelden, die sich mit der belgischen Faustball Nationalmannschaft der Männer misst. Die Belgier spielen erst seit einigen Jahren aktiv Faustball und befinden sich derzeit auf «Schweizer Tournee». Sie bestreiten hier innerhalb weniger Tage gleich mehrere Turniere und freuen sich auf eine weitere Spielgelegenheit in Oberentfelden.