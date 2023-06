Faustball Verknorztes Wochenende mit Happy End für die Oberentfelder Faustballer Die Oberentfelder Faustballer haben in der Nationalliga A an diesem Wochenende eine Doppelrunde ausgetragen und dabei zwei Siege ins Trockene gebracht. Das Highlight war dabei der Erfolg gegen den zuvor unbesiegten Leader Diepoldsau.

Die Oberentfelder - im Bild Neuzugang Swen Aebersold – schlagen Leader Diepoldsau und wahren so den Anschluss an die Final4-Plätze Elias Beck/Swiss Faustball

Die Oberentfelder Faustballer hatten sich viel vorgenommen für die Doppel-Heimrunde dieses Wochenendes. Doch der Auftakt am Samstag misslang gründlich. Gegen Widnau setzte es für die Gastgeber eine 2:3-Niederlage ab. Die Partie war ein einziges Auf und Ab. Licht und Schatten wechselten sich ab. «Wir fanden nie richtig ins Spiel. Leider auch dann nicht, als wir ein paar gute Aktionen in Folge hatten», fasste Captain Ramon Hochstrasser die Partie zusammen. Die Niederlage gegen Widnau schmerzt, denn die Ostschweizer sind ein direkter Konkurrent im Kampf um die Final4-Plätze – umso wichtiger wäre ein Sieg im Direktduell gewesen.

Auch im zweiten Spiel des ersten Tages blieb die Leistung der Oberentfelder durchzogen. Immerhin: Diesmal gabs einen Sieg. Gegen Rickenbach-Wilen – eine Equipe, die eher am Tabellenende spielt in dieser Saison – konnten die Oberentfelder einen 3:1-Sieg feiern, mussten im vierten Satz aber vier Satzbälle abwehren. Gänzlich souverän war dieser Erfolg also auch nicht.

Defensive findet nicht ins Spiel

Aufgrund der gezeigten Leistungen am Samstag stiegen die Oberentfelder sicherlich nicht in der Favoritenrolle in die Begegnungen des zweiten Spieltags an diesem Wochenende. Denn die Gegner hiessen Wigoltingen, seines Zeichens amtierender Vize-Schweizer-Meister, und Diepoldsau, das einzige noch ungeschlagene Team bei den Männern in der laufenden Saison. Gegen Wigoltingen fanden die Oberentfelder dann auch ein weiteres Mal überhaupt nicht ins Spiel und kassierten eine klare 0:3-Niederlage. «In der Defensive hat in diesem Spiel überhaupt nichts funktioniert. Da hat es auch nicht geholfen, dass wir am Service sehr gut gespielt haben», so Trainer Koni Keller.

Beste Leistung zum Schluss

Damit war klar: Wenn die Oberentfelder im Kampf um die Final4-Plätze nicht schon nach drei Runden arg zurückgebunden werden wollen, brauchen sie einen Sieg gegen Diepoldsau. Ausgerechnet das Team, das die Tabelle anführt und zuvor mit einer starken Leistung auch Wigoltingen geschlagen hatte. Doch mit dem Rücken zur Wand gelang den Oberentfeldern die beste Leistung dieses Wochenendes. Sie konnten die Begegnung gegen Diepoldsau mit 3:1 für sich entscheiden und schaffen so den Anschluss ans grosse und ausgeglichene Mittelfeld.

Trotz der nicht optimalen Leistung über drei von vier Partien an diesem Wochenende bleiben die Oberentfelder im Kampf um die Final4-Plätze mit dabei – dank dem Sieg gegen Leader Diepoldsau. «Dieser Sieg war enorm wichtig. Wir haben es geschafft, befreiter aufzuspielen und wieder Spass zu haben auf dem Feld. Dadurch agierten wir plötzlich ruhiger und kontrollierter und konnten zudem auch von einigen Fehlern des Gegners profitieren», so Keller.