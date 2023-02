Faustball Überrascht Oberentfelden wieder am Final4-Turnier? Die Oberentfelder Faustballer laufen am kommenden Wochenende am Final4-Turnier in Diepoldsau auf. Im Halbfinal wartet dabei das Kräftemessen mit dem Team der FG Elgg-Ettenhausen.

Die Oberentfelder Faustballer starten als Aussenseiter ins Final4-Turnier in Diepoldsau. Sie haben sich als Dritte zwar souverän für das Final4-Turnier qualifiziert, so richtig überzeugen konnten sie in der Qualifikation aber noch nicht. Die Aussenseiterrolle ist jedoch eine Rolle, die dem STV Oberentfelden behagt. An den letzten beiden Final4-Turnieren, die sie bestreiten konnten, wurde die Equipe von Trainer Koni Keller jeweils auch als Aussenseiter gehandelt. Und beide Mal feierten sie am Ende den Schweizer Meistertitel.

Form stimmt

Auch diesmal? «Sagen wir es so: Wenn wir am Final4-Turnier dabei sind, sind wir sicher ein unbequemer Gegner, weil niemand weiss, was wir auspacken werden. Das soll auch diesmal der Fall sein», sagt Trainer Koni Keller. Seine Mannschaft hat zuletzt auf jeden Fall ihre aufsteigende Form unter Beweis gestellt. Nach zwei Siegen zum Abschluss der Qualifikation haben sie am Champions Cup in der eigenen Halle die Bronzemedaille gewonnen. Die erst zweite internationale Medaille in der Vereinsgeschichte. Ein Erfolg, der für das Selbstvertrauen sicherlich viel Wert war.

Wenig Eigenfehler und clever spielen

Im Halbfinal des Final4-Turniers wartet nun die FG Elgg-Ettenhausen auf die Equipe aus Oberentfelden. Ein Gegner, den man längst in- und auswendig kennt und den man vor einem Jahr im Finalspiel um die Schweizer Meisterschaft mit 4:2 bezwingen konnte. Die Direktduelle in diesem Jahr brachten je einmal Elgg-Ettenhausen und einmal Oberentfelden als Sieger hervor. Entsprechend darf man eine ausgeglichene Partie erwarten. «Aufgrund der Ergebnisse in der Qualifikation ist Elgg-Ettenhausen der Favorit», sagt Koni Keller. «Wir werden versuchen, möglichst wenig Eigenfehler zu machen und clever zu spielen, damit sie unter Druck kommen. Denn dann sind sie fehleranfällig.»

Diepoldsau ist Titelfavorit

Damit das gelingt haben die Oberentfelder in den letzten Wochen intensiv trainiert. Vor allem das Blockspiel und die aufsteigenden Bälle im Angriff. «Beim Blockspiel müssen wir noch effektiver werden und bei den aufsteigenden Bällen wollen wir mutiger agieren, damit wir mehr Wirkung erzielen können», erklärt Keller. Seine Mannschaft wird am Final4-Turnier voraussichtlich in Bestbesetzung antreten können. Das Halbfinalspiel gegen Elgg-Ettenhausen findet am Samstag um 16 Uhr in Diepoldsau statt. Die Medaillenspiele werden dann am Sonntag ab 11 Uhr ausgetragen. Im anderen Halbfinal duellieren sich die beiden Rheintaler Teams aus Diepoldsau und Widnau. Die Gastgeber aus Diepoldsau sind als ungeschlagener Qualifikationssieger der grosse Titelfavorit.