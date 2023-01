Faustball STV Oberentfelden am Champions Cup: «Wir sind gegen jedes Team der klare Aussenseiter» Der STV Oberentfelden misst sich am Champions Cup in der heimischen Halle mit den stärksten Hallen-Faustballteams Europas.

Oberentfelden ist amtierender Hallen-Schweizer-Meister. Fabio Baranzini

Es ist eine einmalige Gelegenheit für die Oberentfelder Faustballer: Dank des Gewinns des Hallen-Schweizer-Meister-Titels im letzten Februar haben sie sich für den Champions Cup qualifiziert. Und wie es der Zufall will, findet das Turnier heuer in der Schweiz statt. «Darum war für uns klar: Wir melden uns als Organisator für dieses Turnier», sagt Koni Keller, der am Champions Cup eine Doppelrolle einnimmt – er ist OK-Präsident und Trainer der Oberentfelder.

Doch das ist für ihn kein Problem. Denn er hat ein schlagkräftiges Team um sich herum, das den Event mitträgt, sodass er sich an den Spieltagen voll auf die sportlichen Belange konzentrieren kann. Vier Teams sind es, die am Champions Cup auflaufen werden: neben den Hausherren die beiden deutschen Vertreter Pfungstadt und Hagen 1860 sowie die Union Tigers Vöcklabruck aus Österreich.

Die drei Gästeteams sind gespickt mit Weltklasse-Spielern. Bei Pfungstadt spielt Patrick Thomas, der die Deutsche Faustball-Nationalmannschaft seit Jahren von einem Titel zum nächsten trägt. Sein Pendant auf österreichischer Seite ist Karl Mühllehner, der bei den Union Tigers aus Vöcklabruck spielt. Im ersten Halbfinalspiel vom Freitag duellieren sich die beiden Spitzenschläger mit ihren Teams um einen Platz im Endspiel.

Pfungstadt dominiert den Champions Cup in der Halle

In der Halle konnte Pfungstadt den Champions Cup acht Mal in Folge gewinnen. Bei der letzten Austragung gewannen sie im Endspiel gegen Vöcklabruck. Die Tigers bezwangen Pfungstadt zuletzt aber gleich zweimal in Folge im Final des Champions Cup auf dem Feld.

Im zweiten Halbfinal kommt es zum Kräftemessen zwischen dem Gastgeber und dem amtierenden deutschen Vize-Meister TSV Hagen 1860. Die Ausgangslage ist klar: Hagen ist der klare Favorit. «Wir müssen uns nichts vormachen – wir sind an diesem Champions Cup gegen jedes Team der klare Aussenseiter», sagt Koni Keller. «Wir müssen auf jeder Position ganz nah an unserem Optimum spielen und auch beim Risiko ans Limit gehen, damit wir mit den anderen drei Teams mithalten können.»

Für die Oberentfelder ist der Champions Cup in der heimischen Halle eine einmalige Gelegenheit, sich auf internationalem Parkett zu präsentieren. Entsprechend motiviert werden die Jungs um Captain Ramon Hochstrasser sein und alles daransetzen, um der ausländischen Konkurrenz das Leben schwerzumachen. «Wenn wir es schaffen, dass die Gegner auch gegen uns ans Limit gehen müssen und es spannende Spiele gibt, haben wir unser Ziel erreicht. Alles andere ist Zugabe», sagt Koni Keller.