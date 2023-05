Faustball Solider Saisonstart, aber auch nicht mehr Die Oberentfelder Faustballer holen am ersten NLA-Spieltag gegen Elgg-Ettenhausen einen Sieg, müssen sich aber Neuendorf geschlagen geben. Am nächsten Wochenende warten gleich zwei noch ungeschlagene Teams.

Die Oberentfelder Faustballer holen sich zum Saisonstart einen Sieg Elias Beck / Swiss Faustball

Ganz zufrieden ist Trainer Koni Keller nicht mit dem Saisonstart seiner Jungs. Zwar gabs einen klaren 3:0-Sieg gegen Elgg-Ettenhausen. Aber gegen Neuendorf folgte dann trotz souveränem Gewinn des ersten Satzes die 1:3-Niederlage. «Wir waren leider nicht abgeklärt genug und haben es so verpasst, vier Punkte aus der ersten Runde mitzunehmen. Das ist schade, denn wir hätten eigentlich die Qualität, um beide Spiele zu gewinnen», so das Fazit von Koni Keller nach dem ersten Spieltag.

Bruch im zweiten Satz

Doch der Reihe nach. Das erste Spiel gegen Elgg-Ettenhausen war die Premiere in der neuen Konstellation mit Neuzugang Swen Aebersold im Angriff und Captain Ramon Hochstrasser auf der Position als Zuspieler. Gegen den amtierenden Hallen Vize-Schweizer-Meister aus Elgg hatte man zuletzt viele enge Duelle. Diesmal aber nicht. Dafür spielte Oberentfelden zu solide, während sich bei Elgg-Ettenhausen zu viele Fehler ins Spiel eingeschlichen haben. Die logische Konsequenz daraus war der klare 3:0-Erfolg der Oberentfelder. Die ersten beiden Punkte der Saison waren im Trockenen.

Auch der Start ins Spiel gegen die Gastgeber aus Neuendorf gelang mit einem 11:3-Satzgewinn optimal. Doch dann kam der Bruch. «Zuvor lief es uns fast zu gut, so dass wir etwas nachlässig wurden. Dadurch wurde das Spiel umkämpfter und bei uns klappte nicht mehr alles, was zuvor noch funktioniert hat», beschreibt Koni Keller. «Die Angaben waren nicht mehr richtig in der Diagonale, es schlichen sich ein paar Eigenfehler zu viel ein und in der Abwehr merkte man dann halt doch die teilweise noch fehlende Abstimmung nach der Umstellung.» Und so schafften es die Oberentfelder nicht, den Satzvorsprung über die Runden zu bringen. Letztlich mussten sie sich mit 1:3 geschlagen geben und verlieren ein Spiel, das unter Umständen in der Endabrechnung im Kampf um die Final4-Plätze noch wichtig werden könnte.

Hochklassige Heimspiele am Samstag

Am nächsten Samstag um 16 Uhr werden die Oberentfelden auf heimischem Terrain am Erlenweg auflaufen können. Und die Affiche verspricht hochklassigen Faustballsport. Denn mit Wigoltingen und Diepoldsau warten zwei Teams, die zum Saisonstart gleich zwei Siege feiern konnten. «Das wird für uns eine happige Runde, denn beides sind starke Teams, die viel Erfahrung mitbringen und die ich in dieser Saison zu den heissesten Titelkandidaten zähle», so Trainer Koni Keller. Wenn die Oberentfelder im Kampf um die Final4-Plätze aber nicht schon nach zwei Spieltagen zurückgebunden werden wollen, brauchen sie auch am kommenden Samstag weitere Punkte.