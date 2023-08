Faustball Es wartet ein Faustball-Spektakel in Schlossrued Am 10. August findet die 15. Ausgabe des «Raiffeisen Reitnau-Rued» Cup in Schlossrued statt. Beim internationalen Abendturnier laufen in diesem Jahr sechs Spitzenteams mit absoluten Weltklasse-Spielern auf.

Der Schweizer Nationalspieler Raphael Schlattinger wird mit seinem Team aus Calw am Abendturnier in Schlossrued auflaufen. Moritz Kaufmann / IFA

An der Faustball WM in Mannheim kam es vor wenigen Tagen im Final zum Duell zwischen Deutschland und Österreich. Diese Neuauflage des WM-Finals von 2019 war auch ein Kräftemessen der beiden Topangreifer Patrick Thomas (Deutschland) und Karl Müllehner (Österreich), die ihre jeweiligen Nationalteams angeführt und sich im WM-Final einmal mehr ein spektakuläres Duell geliefert haben.

Und nun also laufen die beiden wenige Tage nach der Weltmeisterschaft am 10. August bei der 15. Ausgabe des internationalen Abendturniers «Raiffeisenbank Reitnau-Rued» Cup auf. Ob die beiden allerdings tatsächlich einmal gegeneinander spielen werden, ist noch nicht klar. Denn in diesem Jahr sind gleich sechs Topteams in Schlossrued am Start und spielen in zwei Dreier-Gruppen gegeneinander.

Auch brasilianische Topangreifer mit dabei

Der TSV Pfungstadt, das Team von Patrick Thomas, trifft dabei auf den Schweizer Vertreter Faustball Neuendorf und auf die brasilianische Spitzenmannschaft Novo Hamburgo. Bei den Brasilianern stehen gleich drei Nationalspieler, die an der WM dank einem Sieg gegen die Schweiz im Spiel um Platz drei die Bronzemedaille geholt haben, im Aufgebot. Die beiden gefährlichsten Spieler bei Novo Hamburgo sind die Angreifer Bruno Arnold und Gabriel Heck, welche als Hauptangriffs-Duo an der WM in Mannheim gesetzt waren.

In der anderen Gruppe duellieren sich die Union Tigers Vöcklabruck von Karl Müllehner mit den Brasilianern von Sogipa Porto Alegre und dem TSV Calw 1846. Bei den Calwer Löwen spielt übrigens der Schweizer Nationalspieler Raphael Schlattinger. Er ist der einzige Schweizer, der in einer ausländischen Topliga aufläuft und der das Schweizer Team an der WM in Mannheim angeführt hatte.

Gruppenspiele auf Zeit

Die Gruppenspiele werden ab 16 Uhr ausgetragen und zwar werden diese jeweils auf Zeit gespielt. Zwei Mal zehn Minuten dauert eine Partie und wer nach Ablauf der Spielzeit führt, hat das Spiel gewonnen. Ab 19 Uhr folgen dann die Platzierungsspiele. Drei davon stehen auf dem Programm. Zuerst duellieren sich die beiden Gruppendritten, dann die Gruppenzweiten und zum Abschluss wird im Grossen Final der beiden Gruppensieger der Gewinner des 15. «Raiffeisen Reitnau-Rued» Cup gekürt. Das Spiel um Platz drei wird auf zwei, der grosse Final auf drei Gewinnsätze gespielt. Die Organisatoren werden auch in diesem Jahr wieder für die Verpflegung der Zuschauerinnen und Zuschauer sorgen, so dass diese in Schlossrued einen spektakulären Faustball-Abend geniessen können.