Faustball Die Barrage ist definitiv kein Thema mehr Die Oberentfelder Faustballer gewinnen das Spiel gegen Rickenbach-Wilen mit 3:0 und sichern sich damit defintiv den Ligaerhalt in der Nationalliga A. Gegen Tabellenführer Wigoltingen vergaben sie derweil eine 2:1-Satzführung.

Reto Hunziker und seine Teamkollegen feiern einen wichtigen 3:0-Sieg gegen Rickenbach-Wilen Fabio Baranzini

Nach dem Abendturnier auf heimischem Terrain und dem Champions Cup in Widnau gings für die Oberentfelder Faustball am vergangenen Wochenende weiter mit der siebten von insgesamt acht Qualifikationsrunden. Bereits vor der Sommerpause war klar: Die amtierenden Schweizer Meister aus Oberentfelden werden ihren Titel nicht verteidigen können und das Final4-Turnier verpassen. An den letzten beiden Spieltagen ging es daher darum, sich anständig aus der Meisterschaft zu verabschieden und möglichst viele Spiele zu gewinnen.

Zum Auftakt des siebten Spieltags stand das Duell gegen Rickenbach-Wilen auf dem Programm. Die Thurgauer sind in der Tabelle direkt hinter Oberentfelden auf Rang acht klassiert und hätten mit einem Sieg im Direktduell noch einmal Spannung in den Kampf um den Barrageplatz bringen können. Doch Oberentfelden agierte in diesem Spiel zu sicher und gewann mit 3:0.

Nicht ganz gelöst

«Wir hatten natürlich im Hinterkopf den Gedanken, dass wir bei einer Niederlage allenfalls noch auf den Barrageplatz abrutschen könnten. Entsprechend waren wir nicht ganz gelöst. Dennoch zeigten wir eine seriöse Leistung und konnten mit diesem Sieg das Thema Barrage endgültig beseitigen», so Trainer Koni Keller nach dem Sieg gegen Rickenbach-Wilen.

Im zweiten Spiel war der Gegner dann einiges stärker. Auf der anderen Seite des Netzes stand nämlich Tabellenführer Wigoltingen. Auch wenn die Thurgauer ohne ihren Hauptangreifer Ueli Rebsamen aufliefen, bringen sie noch immer sehr viel Qualität aufs Spielfeld. Davon liessen sich die Oberentfelder aber nicht aus dem Konzept bringen. Im Gegenteil: Sie konnten sich im Vergleich zum ersten Spiel deutlich steigern und das Match ausgeglichen gestalten. Ja mehr noch. Sie konnten mit 2:1-Sätzen in Führung gehen.

Fokus auf Heimrunde und Cup-Halbfinal

Doch dann riss bei den Oberentfeldern im vierten Satz der Faden und sie fanden nicht mehr in die Partie zurück. «In der Offensive waren wir Wigoltingen absolut ebenbürtig. In der Defensive aber war der Qualitätsunterschied vor allem in den Sätzen vier und fünf augenfällig», so Keller. «Wir waren zwar oft an den Bällen dran, aber brachten sie nicht sauber ans Netz. Wigoltingen dagegen spielte auch unter Druck noch immer präzise.» Mit 3:2 ging das Match letztlich an die Favoriten aus dem Thurgau.

Dem Team von Trainer Koni Keller bietet sich am kommenden Wochenende die Chance auf eine Revanche. Bei der Heimrunde vom Samstag, 27. August (ab 17 Uhr) treffen die Oberentfelder noch einmal auf Rickenbach-Wilen und Wigoltingen. «Unser Ziel ist klar: Wir wollen zum Abschluss noch zwei Siege feiern, damit wir mit einem guten Gefühl im Schweizer Cup Halbfinal antreten können. Schliesslich wollen wir im Cup noch etwas reissen», so Koni Keller.