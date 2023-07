Faustball Absolutes Weltklasse-Feld am «Raffeisenbank Reitnau-Rued» Cup Der STV Schlossrued organisiert am Donnerstag, 10. August zum 15. Mal ein internationales Faustball-Abendturnier. In diesem Jahr dürfen sie ein Teilnehmerfeld präsentieren, das wohl fast jeder Organisator eines Faustballturniers mit Handkuss nehmen würde.

Auch in diesem Jahr gibts hochklassigen Faustball in Schlossrued Wolfgang Rytz

Die Organisatoren des STV Schlossrued haben allen Grund zur Freude. Sie können am 10. August das beste Teilnehmerfeld der Turniergeschichte präsentieren. «Das wird aus sportlicher Sicht wohl die beste Austragung des Turniers, die es je gegeben hat», freut sich der langjährige OK-Präsident Jürg Hochuli, der noch immer im Organisationsteam mitarbeitet.

Werfen wir also einen Blick auf dieses hochkarätige Teilnehmerfeld. Mit dem TSV Pfungstadt aus Deutschland und den Union Tigers aus Vöcklabruck aus Österreich sind derzeit wohl die beiden besten Teams Europas am Start. Und mit ihnen auch die zwei Angreifer, die derzeit das internationale Faustballgeschehen prägen. In den Reihen von Pfungstadt ist es Patrick Thomas, für viele der beste Angreifer im Faustballsport überhaupt, und zum anderen Karl Müllehner, der unbestritten Hauptschläger der Faustball-Topnation Österreich.

Neuendorf als regionaler Vertreter

Ebenfalls mit dabei ist der Bundesligist TSV Calw. Der Verein ist aus Schweizer Sicht besonders interessant, weil der Schweizer Nationalspieler und Teamleader der Schweizer Auswahl Raphael Schlattinger seit einigen Jahren der klare Führungsspieler dieser Equipe ist. Schlattinger war es denn auch, der bei Jürg Hochuli angefragt hat, ob er mit seinem Team am Turnier in Schlossrued teilnehmen dürfe.

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch den regionalen Nationalliga A Vertreter Neuendorf, der aktuell in der Meisterschaft mitten im Kampf um einen Platz am Final4-Turnier steht, und durch die beiden brasilianischen Spitzenteams Novo Hamburgo und Sogipa Porto Alegre. «Die brasilianischen Teams sind immer top motiviert und werden den Zuschauern garantiert spektakulären Faustballsport bieten – wie natürlich auch alle anderen Teams, die bei uns am Start sind», freut sich Hochuli.

Neuer Modus mit sechs Teams

Da in diesem Jahr sechs statt wie bis anhin vier Teams mit dabei sind – «wir konnten ja keinem dieser Topteams absagen», so Hochuli – haben die Schlossrueder kurzerhand den Turniermodus angepasst. In zwei Dreier-Gruppen werden zuerst Gruppenspiele ausgetragen. Und zwar wird dabei auf Zeit gespielt. Zwei Mal 10 Minuten dauert eine Begegnung. So kann sichergestellt werden, dass um 19 Uhr die Finalspiele beginnen. Die beiden Gruppensieger duellieren sich um den Turniersieg, die beiden Gruppenzweiten kämpfen um Platz drei und die beiden Gruppendritten machen den fünften Platz unter sich aus. Die Organisatoren werden auch in diesem Jahr wieder für die Verpflegung der Zuschauerinnen und Zuschauer sorgen, so dass sie in Schlossrued einen spektakulären Faustball-Abend geniessen können. Los geht’s ab 16 Uhr mit den ersten Gruppenspielen.