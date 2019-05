Der Kampf um die Barrage spitzt sich zu. Zwei Punkte liegt der FC Aarau noch hinter Lausanne. Am Wochenende folgt die viertletzte Runde der Saison. 2004 war Andy Egli Aarau-Trainer, nun lobt er die Mannschaft in den höchsten Tönen. Und er glaubt, dass Rivale Lausanne am Freitag gegen Servette strauchelt.