Europacup-Viertelfinal Alles offen fürs Rückspiel: Der HSC Suhr Aarau verliert hauchdünn in Norwegen Der HSC Suhr Aarau muss sich im Viertelfinal-Hinspiel mit 29:31 in Drammen geschlagen geben. Die Aargauer können sich nicht für eine starke erste Halbzeit belohnen. Dennoch ist die Ausgangslage gut.

Daniel Parkhomenko war mit sieben Toren einer der auffälligsten HSC-Akteure in Drammen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

20 Sekunden vor dem Ende nimmt Aleksandar Stevic eine letzte Auszeit. Der HSC-Trainer zeichnet einen Spielzug auf. Es steht 29:31, ein zusätzliches Tor wäre von grosser Bedeutung, um mit einem guten Gefühl in das Rückspiel zu gehen. Am Resultat jedoch ändert sich nichts mehr. Manuel Zehnder scheitert am gegnerischen Torhüter.

Und so verliert der HSC Suhr Aarau im Viertelfinal-Hinspiel beim Drammen HK mit zwei Toren Differenz. Auch so darf er damit äusserst zufrieden sein. Die Ausgangslage für die Reprise in der Schachenhalle am kommenden Sonntag (16 Uhr) mag nicht überragend sein, aber gut ist sie allemal. Dessen wird sich die Mannschaft bewusst sein. Auch wenn sie sich ärgern muss, dass sie in der Drammenshallen nicht mehr herausgeholt nach jener ersten Halbzeit, die ihr gelungen ist.

Drammen setzt auf Tempo - der HSC aber auch

Zur Pause nämlich führt der HSC mit 17:14 – überraschend, aber verdient. Wie antizipiert, vertrauen die Norweger von Beginn weg auf die Geschwindigkeit ihrer Aussenspieler sowie ihres Spielmachers. Wenn man so will, schlagen die Schweizer ihren Gegner in dieser Phase mit deren eigenen Waffen: Auch der HSC setzt auf Tempo. Er hat auch die geeigneten Akteure für dieses Vorhaben. Manuel Zehnder bringt die Abwehr ein ums andere Mal in Schwierigkeiten, sechs Tore gelingen ihm in den ersten 30 Minuten. Daneben überzeugt besonders Daniel Parkhomenko mit einer guten Wurfauswahl.

In Halbzeit zwei kann der HSC die Kadenz allerdings nicht durchwegs aufrechterhalten. Die Gastgeber erlauben sich nun weniger Fehler und spielen ihre Wucht aus. Innert wenigen Minuten egalisieren sie den Rückstand von drei Toren und gehen ihrerseits in Führung. Mehrmals wechselt das Skore von da an. Die Wechselspielchen ziehen sich bis zum Ende hin.

In der 58. Minute steht es 29:29. Dann aber erhöht Gabriel Hermann Vildalen abermals für Drammen. Nachdem Rudolf Faluvégi seinen Wurf vergibt, macht der Spieler mit dem schönen Namen Ola Hoftun Lillelien die Schlaufe um den norwegischen Heimsieg.