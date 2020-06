Es wird wieder gespielt im Brügglifeld: Aarau luchst oberklassigem Thun ein Remis ab

Absperrbänder auf der Haupttribüne, um Klubfunktionäre und Ersatzspieler von den Journalisten zu trennen; Sicherheitspersonal in Vollmontur und mit Schutzmaske, das über die leeren Stehrampen patroulliert. Und: Wer ins Stadion will, darf dies nur, wenn sein Name auf der Gästeliste steht. Alle anderen müssen zuhause bleiben - oder sie tun es wie die Handvoll Personen, die zwischen Brügglifeld und Stadtbach über die Stadionmauern lugten.

Das Testspiel des FC Aarau im Brügglifeld gegen Super-League-Schlusslicht Thun lieferte einen Vorgeschmack auf das, was uns in den sechs Wochen ab dem 19. Juni erwartet: Fussballspiele unter strengen Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen und ohne Zuschauermassen, wobei letzteres durch die neuesten Lockerungsmassnahmen leicht entschärft wurde (mehr dazu hier).

Wie sich die fehlende Ambiance auf die Leistung der FCA-Profis auswirkt, wird spannend zu erfahren sein. Aus der Partie gegen Thun diesbezüglich Schlüsse zu ziehen, wäre falsch, denn: Die meisten Testspiele fanden schon vor Corona ohne die gewohnte Stadion-Ambiance statt. Erst wenn es ohne Fangesänge und Emotionen auf den Rängen um Punkte geht, wird sich herausstellen, wie es um die intrinsische Motivation der Spieler steht.

Trotzdem: Aarau-Trainer Patrick Rahmen kann zurecht auf einen ansprechenden Auftritt seiner Mannschaft im ersten von drei Testspielen (nächste Gegner sind der FCZ und St. Gallen) vor dem Saison-Restart blicken. Die FCA-Formation der ersten Halbzeit dominierte die oberklassigen Thuner eine halbe Stunde lang und erzielte in dieser Phase das 1:0 durch Damir Mehidic (18. Minute) auf Flanke von Miguel Peralta. Bereits zuvor vergaben Petar Misic und Donat Rrudhani grosse Möglichkeiten zur früheren Führung.

In der Pause wechselten beide Trainer je zehn Spieler aus, bei Aarau blieb einzig Goalie Nicholas Ammeter auf dem Platz. Mit den U18-Junioren Caserta, Schwegler und Uka in den Reihen verlor das Heimteam das Spieldiktat, das 1:1 in der 78. Minute durch Tosetti war eine Frage der Zeit. Beim FCA fehlten der verletzte Marco Thaler (Kreuzbandriss) sowie die angeschlagenen Yvan Alounga und Kevin Spadanuda.