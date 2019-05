Zum ersten Mal fand am Sonntag ein kantonales Schwingfest mitten in einer Altstadt statt. Die Tribüne in Zofingen ist bis spätestens am Mittwoch vollständig abgebaut, das Sägemehl bereits seit Montag weg – und Dominik Gresch, OK-Präsident und Stadtrat in Zofingen, blickt zurück auf den Anlass.

Welche Erinnerungen an das 113. Aargauer Kantonalschwingfest auf dem Zofinger Niklaus-Thut-Platz bleiben bei Ihnen haften?

Dominik Gresch: In erster Linie die grosse Vorbereitung mit der vielen Arbeit. Dann der unvergessliche Festtag mit dem passenden Wetter vor der wunderschönen, einmaligen Kulisse. Das sind auch die Eindrücke, die die Besucher mit nach Hause genommen haben. Wir hatten ein denkwürdiges Fest, das den Leuten noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Wie sind Sie mit dem sportlichen Ausgang zufrieden?

Ich habe nicht viel vom Fest mitbekommen, weil ich den ganzen Tag auf Achse war. Den Schlussgang habe ich selbstverständlich gesehen. Joel Wicki ist ein verdienter Sieger und ich gratuliere ihm zu diesem Erfolg.

Die Bilder des Schwingfests: