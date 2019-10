Es wächst etwas heran in Lausanne: FCA-Gegner hat grosse Ziele gesetzt

Obwohl der englische Klubbesitzer Jim Ratcliffe und sein Petrochemiekonzern Ineos (Umsatz 60 Milliarden Dollar) lieber einen Naturrasen verlegen würden, wird in den nächsten Jahren auf Kunstrasen gespielt. Dies, weil der für zehn Millionen Franken geplante Trainingscampus erst in fünf Jahren bezugsbereit sein wird und bis dann im Stadion trainiert werden muss.



Natürlich ist die Hoffnung gross, dass in der neuen Arena schon in der nächsten Saison Super-League-Fussball gespielt wird. Die Mannschaft, die in der Challenge League nach zehn Runden mit einem Punkt Vorsprung auf GC Leader ist, hinterlässt einen deutlich besseren Eindruck als in der vergangenen Saison, als am Ende sogar der Barrageplatz verpasst wurde.