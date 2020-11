«Es ist schwierig, das Team bei Laune zu halten»: So steht es um die Aargauer Hockey-Teams nach dem Unterbruch

Die Lichter in der Keba sowie in der Kunsteisbahn Oberwynental werden vorübergehend gelöscht. Denn seit Mittwoch ist klar, dass die beiden Aargauer Amateurvereine Argovia Stars und Red Lions Reinach aus der 1. Liga weder Spiele noch einen normalen Trainingsbetrieb bestreiten dürfen. Kontaktsportarten auf Amateurstufe sind in der gesamten Schweiz untersagt.