«Es ist ein grosses Privileg, Teil der Handball-Akademie sein zu dürfen»: Drei junge Aargauerinnen sind beim Start dabei

Endlich ist es so weit. Die Vorbereitungen liefen seit Wochen und Monaten. Den heutigen Tag haben sie richtiggehend herbeigesehnt. Sie, das sind die Verantwortlichen des Schweizerischen Handballverbandes SHV sowie eine Hand voll ausgewählter Nachwuchsspielerinnen. Die zehn aussichtsreichsten Talente der Jahrgänge 2004 und 2005 – darunter drei Aargauerinnen – nehmen heute Montag an der Handball-Akademie im OYM ihre mit dem Spitzensport kombinierte Matura beziehungsweise KV-Lehre in Angriff.

Wie der Grossteil ihrer Kolleginnen auch, wohnen Nuria Bucher (Spono Eagles) aus Buchs, Jessica Müller (LK Zug) aus Endingen und Nora Snedkerud (LK Zug) aus Widen für die Zeit am OYM – die Abkürzung steht für «On your marks» (Auf die Plätze) – jeweils von Montag bis Freitag bei Gastfamilien in der Nähe des Spitzensportzentrums in Cham.

Seit über einem Jahr ist klar, dass sie bei der Eröffnung dabei sein werden und zu den ersten gehören, welche die vierjährige Ausbildung an der Handball-Akademie absolvieren werden. Nun freuen sich die drei Aargauerinnen unter den Teilnehmerinnen unisono «mega», dass es endlich losgeht. «Aber ich bin auch ein bisschen nervös, weil es etwas komplett Neues ist», sagt die 16-jährige Müller.