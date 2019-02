Federico steht sich bei seiner Premiere einer grossen Aufgabe gegenüber. Die Weltelite im Open Water, mit 84 Sportlern aus über 30 Länder, geht im Schwarzen Meer über 10km an den Start. Für den Teilnehmer der Junioren-Weltmeisterschaften (September 2018 in Eilath, Israel) geht es vor allem darum, sich schnellstmöglich an das körperlicher Schwimmen und die höheren Schwimmgeschwindigkeiten zu gewöhnen.