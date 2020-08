Erster Sieg für Keller im letzten Spiel der Saison: Der FC Aarau gewinnt in Schaffhausen

Der FC Aarau beschliesst eine enttäuschende Challenge-League-Saison 2019/20 mit einem versöhnlichen 4:2-Auswärtssieg beim FC Schaffhausen. Es ist der erste Vollerfolg unter Cheftrainer Stephan Keller.

Im strömenden Regen entwickelte sich in Schaffhausen rasch eine animierte Begegnung mit zahlreichen Abschlusschancen auf beiden Seiten. Die Aarauer überzeugten auf dem Kunstrasen mit einem gefälligen Kombinationsspiel sowie einem punktuellen Pressing und belohnten sich für den grossen Aufwand schliesslich mit dem Führungstreffer: In der 26. Minute traf Kevin Spadanuda nach einem abgelenkten Schussversuch von Jérôme Thiesson aus zwölf Metern in die Maschen.

Nach dem Seitenwechsel gelang es Donat Rrudhani mit einem abgefälschten Fernschuss bald auf 2:0 zu erhöhen (51.). Allerdings verspielten die Schützlinge von Aarau-Cheftrainer Stephan Keller ihre Führung rasch wieder. Zuerst konnte Adrian Qollaku (60.) am zweiten Pfosten nach einer Hereingabe von Gjelbrim Taipi verkürzen, dann traf Danilo Del Toro nach einem verunglückten Aarauer Einwurf zum zwischenzeitlichen Ausgleich (67.).

Am Ende gingen die Aarauer aber dennoch als Sieger vom Rasen. Nach einem Foulspiel an Rrudhani - einhergehend mit einer gelb-roten Karte gegen Yves Kaiser - traf Marco Schneuwly in seinem letzten Spiel als Profi-Fussballer zur neuerlichen Aarauer Führung (71.), die die Gäste erfolgreich verteidigen konnten. In der 89. Minute war schliesslich der eingewechselte Mats Hammerich (auf Zuspiel von Rrudhani) für den Endstand besorgt.