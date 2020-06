Erster Heimsieg seit September: Der FC Aarau schiesst sich gegen Wil den Frust von der Seele

Die Aarauer zeigten sich nach der 0:5-Niederlage gegen den Grasshopper Club Zürich in der Defensive stark verbessert, was auch an der Rückbesinnung auf eine Viererkette lag. Dennoch wurden die Schützlinge von Cheftrainer Patrick Rahmen in der 19. Minute kalt geduscht, als Andrea Padula nach einem kurz ausgeführten Corner wuchtig zur Wiler Führung einschoss. Dabei durfte sich Aarau die besseren Möglichkeiten der ersten Hälfte notieren lassen, aber Yvan Alounga (16.) und Petar Misic (29.) vergaben ihre Grosschancen frei vor Goalie Zivko Kostadinovic. In der 41. Minute traf Alounga - nach Vorarbeit von Misic - per Flachschuss aber doch zum verdienten Ausgleich im Brügglifeld, ehe Captain Elsad Zverotic mittels Kopfball nur knapp eine Aarauer Pausenführung verpasste, doch das Leder prallte vom linken Torpfosten zurück (43.).

Nach dem Seitenwechsel sorgten die Aarauer rasch für klare Verhältnisse: Nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung traf Donat Rrudhani nach einem langen Zuspiel von Giuseppe Leo per Direktabnahme zur erstmaligen Führung (55.). Nur zwei Minuten später erhöhte Olivier Jäckle mit einem direkt verwandelten Freistoss auf 3:1. Am Ende jubelte auch noch Stevan Lujic über seinen ersten Treffer im FCA-Fanionteam, als er in der 67. Minute von linksaussen wuchtig in die entfernte Torecke vollendete. In der Folge liess der FCA nichts mehr anbrennen und feierte somit seinen ersten Heimsieg seit rund neun Monaten.