Die Aarauer waren - wie schon vor Wochenfrist in Vaduz (2:5) - spielerisch überlegen, taten sich aber schwer, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. Im ersten Durchgang scheiterte Patrick Rossini gleich mehrfach aus guter Position. Ausserdem haderte der FCA einmal mehr mit einer Entscheidung des Unparteiischen, als ein Krienser Eigentor aufgrund einer vermeintlichen Aarauer Abseitsstellung annulliert wurde.

Nach einem zerfahrenen Beginn in der zweiten Halbzeit fanden die Schützlinge von Cheftrainer Patrick Rahmen schliesslich in der Mitte des zweiten Umgangs auf die Siegesstrasse: Zuerst traf FCA-Captain Elsad Zverotic mit einem Flachschuss wuchtig in die linke Ecke (65.), wenig später erhöhte Markus Neumayr mit einem Foulpenalty - herausgeholt durch Kevin Spadanuda - auf 2:0 für die Gäste (69.).

Kampf bis zum Schlusspfiff im Dauerregen

Im Dauerregen musste Aarauer aber noch bis zum Schlusspfiff um den ersten Auswärtssieg in dieser Saison kämpfen: Der SC Kriens konnte zu Beginn einer turbulenten Schlussphase durch einen Kopfball von Igor Tadic (79.) verkürzen und kam auch nach dem dritten Aarauer Treffer durch den eingewechselten Donat Rrudhani (87.) nochmals heran, als Nikola Mijatovic in der letzten Minute der regulären Spielzeit zum 2:3 einschoss.

Dabei blieb es aber bis zum Abpfiff. Der FC Aarau zog mit diesem Auswärtssieg am heutigen Kontrahenten vorbei und wird die anstehende Länderspielpause auf dem fünften Tabellenrang verbringen. Aus Aarauer Sicht geht es am übernächsten Freitag (20.00 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenführer FC Lausanne-Sport weiter.