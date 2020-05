Erster Aargauer Topschwinger hakt Saison gedanklich ab

Die Ungewissheit zerrte an den Nerven und wurde zur mentalen Belastung. «Wie auf Nadeln», fühlte sich Tobias Widmer in den vergangenen Wochen. Startet die Schwing­saison und wenn ja: wann? «Ich überprüfte täglich die neusten Entwicklungen, war im Training ­irgendwie immer zweigleisig unterwegs.»

Das hat ihn befreit. Nun hat er ein fixes Ziel vor Augen statt Ungewissheit im Kopf. Und was, wenn es doch noch Wettkämpfe in dieser Saison gibt? «Ich bleibe ja aktiv. Ich wäre trotzdem bereit, einfach vielleicht nicht in Topform.» Doch das ist Widmer egal. «Am liebsten hätte ich Gewissheit. Aber Gewissheit gäbe aktuell nur der Saisonabbruch.» Da sich dieser Wunsch wohl so schnell nicht erfüllt, hat er sich selbst aus dem ständigen Zwist zwischen Hoffnung und Zweifeln befreit.

Nur eines bleibt: Sein Comeback nach einem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr verzögert sich so oder so. «Im Winter hat mein Knie den Ernsttest gegen Kollegen bestanden. Das gibt mir Ruhe.» Tobias Widmer fühlt sich jetzt ausgeglichen.