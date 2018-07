"Für uns ist die erstmalige Durchführung der Sommer-Schweizer-Meisterschaft ein absolutes Highlight", sagt Urs Hochuli, der Vizepräsident des SC Aarefisch. Im September des letzten Jahres haben er und seine Kollegen den Zuschlag erhalten, den Anlass in Aarau organisieren zu dürfen. Eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, denn bisher war der SC Aarefisch "nur" erprobt darin Regionalmeisterschaften durchzuführen.

Nicht ohne Stolz sagt Hochuli: "Ich habe grosse Freude, dass nun alles so gut geklappt hat." Der Lohn für die Arbeit seien die Schulterklopfer und die vielen positiven Rückmeldungen.

Zwei Schweizer Rekorde im Schachen

Von Freitag bis Sonntag waren rund 400 Schwimmerinnen und Schwimmer im Schachen in Aarau zu Gast und massen sich in diversen Kategorien im 50 Meter langen Schwimmbecken. Mit dabei waren auch acht von vierzehn Athleten, welche an der Europameisterschaft in Glasgow (13. – 16. August) teilnehmen, so Hochuli. Und diese waren nicht nur dabei, sondern boten den vielen Zuschauern auch einiges.